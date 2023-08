Oranje begint met Van der Gragt en Pelova in cruciaal WK-duel met Vietnam

Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova beginnen dinsdag bij Oranje in de basis voor het cruciale groepsduel met Vietnam op het WK voetbal (aftrap 9.00 uur). De twee zijn weer fit nadat ze een paar dagen grieperig zijn geweest.

Van der Gragt moest zich donderdag in de topper tegen de VS (1-1) laten wisselen, omdat ze zich niet lekker voelde. Een dag later bleef ze ziek achter in het hotel. Ook Pelova, die bijna de hele wedstrijd tegen de VS speelde, meldde zich af voor die training omdat ze grieperig was.

Na een volledige groepstraining op maandag zijn centrumverdediger Van der Gragt en rechtervleugelverdediger Pelova fit genoeg om te spelen. De twee zijn belangrijke krachten in de ploeg van bondscoach Andries Jonker.

Lineth Beerensteyn ontbreekt nog in de wedstrijdselectie van Oranje. De spits raakte vorige week in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal geblesseerd aan haar enkel en moest als gevolg daarvan het duel met de VS missen. Sinds zondag is ze weer in training, maar Jonker neemt nog geen risico met haar.

Jonker houdt tegen Vietnam 'gewoon' vast aan zijn succesformule tegen de VS. Dat betekent dat Katja Snoeijs weer de diepe spits is en Oranje met drie centrumverdedigers gaat spelen tegen één spits van Vietnam. Jonker is ervan overtuigd dat het 3-5-2-systeem net zo aanvallend kan zijn als het traditionele 4-3-3-systeem.

Groepswinst gloort voor Oranje

Na de 1-1 tegen de VS en de 1-0-zege op Portugal heeft Oranje aan een gelijkspel tegen Vietnam genoeg voor een plek in de achtste finales. Dat moet geen zware opgave zijn. Vietnam is de nummer 32 van de wereld en al uitgeschakeld op dit toernooi. Een nederlaag kan wel uitschakeling betekenen.

Maar er gloort veel meer voor Nederland: de ploeg van Jonker kan ook nog groepswinnaar worden. Daarmee zou de vicewereldkampioen van vier jaar geleden hoogstwaarschijnlijk Zweden ontlopen bij de laatste zestien, al speelt Oranje dan voor de Nederlandse televisiekijker op een zeer ongunstig tijdstip.

Nederland en de VS hebben bij aanvang van de laatste speelronde evenveel punten, maar vanwege een iets beter doelsaldo is de VS koploper. Bij een gelijke stand in punten kijkt de FIFA eerst naar het doelsaldo en vervolgens naar het aantal gemaakte doelpunten.

Een grote uitslag tegen Vietnam moet voor Oranje voldoende zijn om groepswinnaar te worden. De VS won 'slechts' met 3-0 van Vietnam en staat maar twee doelpunten voor op Oranje. Of dit allemaal opgaat, hangt natuurlijk ook af van de uitslag van de wedstrijd van de VS tegen Portugal.