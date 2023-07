Miedema durft uit angst voor blessures niet naar WK te kijken: 'Te pijnlijk'

Vivianne Miedema heeft meerdere WK-wedstrijden niet uit kunnen kijken. "Het was te pijnlijk om speelsters naar de grond te zien gaan, wetende dat ze misschien wel dezelfde blessure hebben als ik", schrijft ze in een column voor The Athletic

Miedema scheurde afgelopen december haar kruisband af. Er ging voor de spits van Arsenal al gauw een streep door het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Inmiddels heeft ze het trainen weer hervat.

In de eerste wedstrijd van Engeland tegen Haïti ging Jennyfer Limage met een zware kruisbandblessure van het veld. "Ik kon niet meer kijken, ik had een pauze nodig", schrijft Miedema. "Ik heb ontdekt dat spelers geblesseerd zien raken het moeilijkst is aan zelf geblesseerd zijn."

Miedema herhaalt in de column een oproep aan de FIFA en de UEFA om het aantal wedstrijden op de kalender te verkleinen. Daarnaast pleit de Oranje-international voor grotere WK-selecties en een grotere medische staf bij clubs.

"De meeste teams in de Women's Super League hebben één fulltime fysiotherapeut. Dat is één persoon die een selectie van ongeveer 24 speelsters fit probeert te houden. Dat is een grote klus en zie je niet bij grote clubs bij de mannen."

"Dit WK kan betrokkenen doen realiseren dat er iets moet veranderen. Het is geen goede reclame om een WK te kijken waarbij tien van de beste speelsters geblesseerd zijn. Uit bittere ervaring weet ik dat het nog erger is voor de speelsters zelf."