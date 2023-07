Oranje gaat voor groepswinst: 'Dat fans 's nachts moeten kijken, is dan maar zo'

Oranje gaat dinsdag in de cruciale WK-wedstrijd tegen Vietnam (aftrap 9.00 uur) vol op jacht voor de groepswinst. Ook als dat betekent dat veel Nederlandse fans de achtste finale moeten missen, doordat die in de Nederlandse nacht wordt gespeeld.

Nederland begint dinsdag als nummer twee van groep E aan de laatste poulewedstrijd, maar groepswinst is binnen handbereik op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De achterstand op koploper de VS bedraagt slechts twee doelpunten. Een grote uitslag tegen het al uitgeschakelde Vietnam zou voor Oranje voldoende moeten zijn om groepswinnaar te worden.

Maar groepswinst heeft een keerzijde voor Oranje: de achtste finale wordt om 4.00 uur Nederlandse tijd in Sydney gespeeld. De FIFA rekende er bij de samenstelling van het toernooischema op dat titelverdediger VS de groep zou winnen: de achtste finale van de groepswinnaar is op primetime in de VS. De achtste finale van de nummer twee begint juist om 11.00 uur Nederlandse tijd.

Bondscoach Andries Jonker erkent dat Oranje er "baat bij heeft dat jong en oud" het elftal kan zien, nu het WK aan de andere kant van de wereld plaatsvindt. "Maar onze eerste doelstelling is winnen", zei hij maandag op zijn persconferentie. "Als dat betekent dat mensen in Nederland gezellig 's nachts met een dekentje moeten kijken, is dat maar zo. Ik hoop dat nog meer mensen dat gaan doen. Ik kan hier niks aan doen."

Jonker wil bovenal groepswinnaar worden om Zweden te ontlopen in de achtste finales. De Zweden worden waarschijnlijk winnaar van groep G en treffen de nummer twee uit de poule van Nederland. Bij groepswinst is het zwakkere Italië, Argentinië of Zuid-Afrika de tegenstander van Oranje. Italië bezet momenteel de tweede plaats.

"Als we tegen Zweden moeten spelen, gaan we met open vizier en vol op de aanval de wedstrijd in", zei Jonker. "We zijn absoluut niet bang voor Zweden. Maar je moet ook nadenken. Als we Zweden kunnen ontlopen, doen we dat. Ik heb een voorkeur voor een op papier mindere tegenstander in de achtste finales."

Jonker blijft op de hoogte van Portugal-VS

Om groepswinnaar te worden, zal Nederland dus een grote uitslag tegen Vietnam moeten noteren. Jonker zei vol op de aanval te gaan spelen tegen de Aziaten, die na nederlagen tegen de VS (3-0) en Portugal (2-0) al uitgeschakeld zijn op het WK. Maar die opvatting is niet per se bedoeld om groepswinnaar te worden.

"De eerste doelstelling is winnen en de laatste zestien halen. Daarna gaan we pas naar de goals kijken. We hebben bij onze collega's uit de Verenigde Staten en Portugal gezien dat het niet zo makkelijk is tegen Vietnam. Wij hebben nog geen moment hoog van de toren geblazen en zullen dat nu ook niet doen. Maar als we meer doelpunten kunnen maken, zullen we dat absoluut niet nalaten."

Oranje heeft dit toernooi pas twee keer gescoord. Kan Nederland bij afwezigheid van topschutter Vivianne Miedema wel veel scoren? "We hebben in de vorige interlandperiodes vier keer gescoord tegen Oostenrijk, vijf keer tegen België en vier keer tegen Polen. Portugal maakte het ons moeilijk en tegen de VS hadden we niet gedacht tien kansen te creëren. Maar wij kunnen wel scoren hoor."

Over de auteur Jeroen van Barneveld schrijft voor NU.nl over onder meer vrouwenvoetbal.

Jonker zal tijdens de wedstrijd op de hoogte gehouden worden van het verloop bij Portugal-VS. Of Nederland groepswinnaar kan worden, hangt namelijk af van de uitslag van die wedstrijd. "Een van onze stafleden op de tribune zal de wedstrijd volgen en in verbinding staan met mijn assistenten. Als het zin heeft, zullen we ernaar handelen."

Vietnam-Nederland begint dinsdag om 9.00 uur Nederlandse tijd in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin. Op hetzelfde moment gaat Portugal-VS in Auckland van start. In het uiterste geval dat doelpunten en kaarten geen uitsluitsel geven in de strijd om groepswinst, wordt er direct na afloop in een zaal in Sydney geloot.