Oranjescout vloog zelfs naar Nepal om grote onbekende Vietnam voor WK te zien

Tegen de grote onbekende Vietnam moet het Nederlands elftal dinsdag een plek in de achtste finales van het WK afdwingen. Voor Oranje heeft het land geen geheimen: een scout reisde zelfs naar Nepal om de al uitgeschakelde WK-debutant aan het werk te zien.

Bondscoach Andries Jonker was in oktober eerlijk na de loting voor de groepsfase van het WK. "Ik weet op dit moment niks van Vietnam. Het zou te doen moeten zijn, maar we mogen ze zeker niet onderschatten."

In de maanden die volgden deed Jonker er alles aan om meer te weten te komen over Vietnam. Maar dat was geen eenvoudige opgave. Vietnam ligt aan de andere kant van de wereld, de speelsters spelen bijna allemaal in eigen land en de selectie kwam maandenlang niet bij elkaar.

In april van dit jaar volgde het eerste moment om Vietnam rechtstreeks in actie te zien. De WK-debutant ging op bezoek bij Nepal voor een wedstrijd in het Aziatische kwalificatietraject voor de Olympische Spelen van 2024 in Parijs.

En dus reisde een scout van de KNVB naar de Nepalese hoofdstad Kathmandu om in een vrijwel leeg stadion de WK-opponent voor het eerst aan het werk te zien.

Wat zij zei bij terugkomst? "Dat het een aardige ploeg is", aldus Jonker. "Daar moet je niet laatdunkend over doen." Dat deed Jonker al niet. Bij een blik op de wereldranglijst vond hij Vietnam tot zijn eigen verrassing terug op de 32e plaats.

Vietnam Bondscoach: Mai Duc Chung (Vie)

Sterspeelster: Huynh Nhu (Länk FC Vilaverdense)

Aantal eerdere WK-deelnames: -

Plek op wereldranglijst: 32

Vietnam maakt schizofrene indruk

Van alle 23 WK-gangers van Vietnam is er slechts één die in het buitenland speelt en zij is ook de beste speelster van de ploeg: Huynh Nhu. De spits speelt op het hoogste niveau van Portugal voor Länk FC Vilaverdense. Met 66 goals in 80 interlands is ze topscorer aller tijden van Vietnam.

Met Nhu als eenzame spits in een zeer defensieve 5-4-1-opstelling maakte Vietnam een nogal schizofrene indruk in de voorbereiding op het WK. De ploeg verloor met slechts 2-1 van verliezend EK-finalist Duitsland. Maar daarna ging het land ook met 9-0 onderuit tegen Spanje.

Op het WK blijkt Vietnam een stugge, maar ook een zwakke tegenstander. De ploeg deed haar bijnaam 'The Diamond Girls' in de eerste wedstrijd tegen topland VS nog wel een beetje eer aan, door met slechts 3-0 van de titelverdediger te verliezen.

Maar tegen Portugal volgde een zware domper. Vietnam ging weliswaar met kleinere cijfers ten onder (2-0), maar dat was wel tegen een mededebutant. En nog erger: het WK was daarmee voorbij.