Colombia zorgt voor enorme WK-stunt met goal in blessuretijd tegen Duitsland

Colombia heeft zondag voor een enorme stunt gezorgd op het WK voetbal door Duitsland met 2-1 te verslaan in de groepsfase. De winnende goal Manuele Vanegas viel in de 97e minuut van de blessuretijd.

Duitsland had tijdens de eerste groepswedstrijd tegen Marokko grote indruk gemaakt met een 6-0-zege. Zo makkelijk als de tweevoudig wereldkampioen en nummer twee van de FIFA-ranglijst in dat duel tot kansen kwam, zo moeizaam ging het zondag in Sydney.

Underdog Colombia hield de ruimtes klein en zorgde ervoor dat aanvalsleider Alexandra Popp nauwelijks in stelling werd gebracht. De spits van VfL Wolfsburg kreeg vlak voor rust wel een enorme mogelijkheid, maar ze schoot te gehaast.

Was de 0-0-ruststand al een verrassing, zeven minuten na de hervatting begon Colombia te ruiken aan een sensatie. Linda Caicedo speelde zich knap vrij om de bal vervolgens op zeer fraaie wijze langs keeper Merle Frohms te schieten.

De achttienjarige aanvaller van Real Madrid, die op vijftienjarige leeftijd kanker kreeg en daarvan herstelde, was ook al trefzeker geweest in de groepswedstrijd tegen Zuid-Korea (2-0).

Colombia is het eerste land sinds 1995 dat Duitsland verslaat in een groepswedstrijd op het WK. Foto: Getty Images

Duitsland komt terug, maar verliest alsnog

Colombia werd hierna in het defensief gedrukt. Keeper Catalina Pérez Jaramillo moest geregeld ingrijpen, maar ze werd lange tijd niet serieus op de proef gesteld.

In de 89e minuut kwam Duitsland alsnog langszij. Na een overtreding van de uitgekomen Pérez Jaramillo op Lena Oberdorf ging de bal op de stip, waarna Popp succesvol aanlegde.

Maar Colombia had het laatste woord. Linksback Vanegas torende in de zevende minuut van de blessuretijd boven iedereen uit bij een hoekschop en plaatste de bal fraai in de hoek: 2-1.

In dezelfde groep won Marokko eerder op de dag met 1-0 van Zuid-Korea. Colombia heeft de maximale score van zes punten, maar is nog niet zeker van de volgende ronde. Duitsland en Marokko bezitten drie punten en Zuid-Korea is puntloos. Tijdens de laatste speelronde in deze poule duelleert Duitsland met Zuid-Korea en staat Marokko tegenover Colombia. Die duels zijn donderdag.