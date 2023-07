Van groepswinst tot exit: de scenario's voor Oranje bij het laatste groepsduel

Oranje speelt dinsdag de laatste groepswedstrijd op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. Een gelijkspel tegen Vietnam is voor het Nederlands elftal voldoende voor een plek in de achtste finales, maar het kan in theorie ook nog helemaal mis gaan. Dit zijn alle scenario's.

Winst of gelijkspel: ronde verder, maar ook als groepswinnaar?

Op het eerste oog is de opdracht simpel voor Oranje. De ploeg van bondscoach Andries Jonker hoeft dinsdag in Dunedin alleen maar gelijk te spelen tegen Vietnam voor een plek bij de laatste zestien van het WK. De beste twee teams van elke poule gaan door naar de volgende ronde. Nederland staat na twee duels tweede.

Door het gelijkspel tegen titelverdediger VS (1-1) mag Oranje zelfs hopen op meer: de groepswinst. In dat geval ontloopt Nederland hoogstwaarschijnlijk topland Zweden in de achtste finales, al speelt het dan voor de Nederlandse televisiekijker op een zeer ongunstig tijdstip tegen de nummer twee van groep G. Daarin zitten Zuid-Afrika, Argentinië, Italië en dus Zweden.

Dit is de stand in de poule van Oranje voor aanvang van de laatste speelronde. Portugal-VS begint net als Vietnam-Nederland om 9.00 uur Nederlandse tijd. Dit om een eerlijk wedstrijdverloop te garanderen.

Groep E 1. Verenigde Staten 2-4 (4-1)

2. Nederland 2-4 (2-1)

3. Portugal 2-3 (2-1)

4. Vietnam 2-0 (0-5)

Het belooft mogelijk een zinderende strijd te worden. Als de VS en Nederland allebei winnen of gelijkspelen, is er sprake van een gelijke stand in punten. En dan begint het grote rekenwerk bij de FIFA.

De wereldvoetbalbond kijkt bij een gelijk puntenaantal als eerste naar het doelsaldo. Nederland heeft na de 1-0-zege op Portugal een achterstand van twee doelpunten op de VS. De viervoudig wereldkampioen won zijn eerste WK-duel met 3-0 van Vietnam.

Nederland is er in de strijd om de groepswinst dus alles aan gelegen om veel doelpunten te maken tegen Vietnam. Het is niet ondenkbaar dat Oranje dat voor elkaar krijgt, ook al scoorde de ploeg van Jonker dit WK pas twee keer. Vietnam is al uitgeschakeld en wordt gezien als een van de zwakste landen van dit WK.

Criteria bij gelijk aantal punten Doelsaldo over alle groepsduels; Doelpunten gemaakt in alle groepsduels; Het aantal punten dat de teams die gelijk staan hebben gehaald in de onderlinge ontmoetingen; Doelsaldo van de teams die gelijk staan in de onderlinge ontmoetingen; Gemaakte doelpunten van de teams die gelijk staan in de onderlinge ontmoetingen; Aantal overgebleven punten na aftrek van disciplinaire punten (1 punt aftrek voor gele kaart, 3 punten aftrek voor twee keer geel, 4 punten aftrek voor een direct rode kaart en 5 punten aftrek voor een gele en een directe rode kaart voor één speler) Loting uitgevoerd door de FIFA

Maar het kan veel verder gaan. In het geval dat Oranje en de VS ook op hetzelfde doelsaldo uitkomen, kijkt de FIFA naar het aantal gemaakte doelpunten. Biedt dat ook geen uitsluitsel, dan komt pas het onderling resultaat om de hoek kijken.

Alleen gaat dat geen doorslag geven bij Oranje en de VS: de teams speelden donderdag met 1-1 gelijk in de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden. Geen zorgen: ook dat heeft de FIFA ondervangen in het 76 pagina's tellende toernooireglement.

Gele en rode kaarten zijn vervolgens beslissend. En dat zou gunstig voor Nederland kunnen zijn. Oranje pakte in de eerste twee groepsduels slechts één gele kaart. De VS ging twee keer op de bon, waarvan één keer tegen Nederland. De prent van Rose Lavelle na een harde charge op Jackie Groenen kan dus zomaar het verschil maken.

Disciplinaire punten na twee duels Portugal - 3 punten VS - 2 punten Nederland - 1 punt Vietnam - 1 punt Puntentelling: gele kaart is 1 punt, twee keer geel is 3 punten, directe rode kaart is 4 punten en geel en direct rood is 5 punten.

Mochten Nederland en de VS ook qua kaarten gelijk eindigen, dan bepaalt in het uiterste geval een loting wie de groepswinnaar wordt. Hierover wordt vaak lacherig gedaan, maar de FIFA neemt dit vrijwel ondenkbare scenario op voorhand bijzonder serieus.

De wereldvoetbalbond mailde zondag al naar alle journalisten wanneer de eventuele loting zou plaatsvinden. Die zou direct na het laatste fluitsignaal bij Oranje zijn. Helaas wordt die niet op de middenstip in Dunedin, maar in een zaal in Sydney verricht.

Jill Roord gaf met een goal tegen de VS het goede voorbeeld voor Oranje. Foto: Getty Images

Nederlaag

Scenario 1: ronde verder als VS zijn plicht doet

Oranje staat er na twee duels uitstekend voor in de strijd om de volgende ronde, maar de ploeg van bondscoach Jonker mag zich nog niet in de achtste finale wanen. En dat komt vooral door dit scenario.

Het lijkt ondenkbaar gezien de onderlinge verhoudingen, maar Vietnam heeft eerder bewezen het toplanden moeilijk te kunnen maken. En dus kunnen we ook niet honderd procent uitsluiten dat Oranje van Vietnam verliest.

Het WK hoeft dan niet gelijk voorbij te zijn voor Nederland. Oranje heeft dan wel de helpende hand van uitgerekend aartsrivaal VS nodig. Als de viervoudig wereldkampioen zijn plicht doet en wint van Portugal, gaat Nederlands alsnog naar de laatste zestien.

Eindstand bij 1-0-zege VS en 1-0-verlies Oranje 1. Verenigde Staten * 3-7 (5-1)

2. Nederland * 3-4 (2-2)

3. Portugal 3-3 (2-2)

4. Vietnam 3-3 (1-5)

Scenario 2: uitschakeling bij stunt Portugal tegen VS

De mentale tik die Oranje aan de VS uitdeelde, kan ook als een boemerang terugkeren voor de vicewereldkampioen.

Als Nederland namelijk van Vietnam verliest en Portugal stunt met een gelijkspel tegen de VS, dan is het einde WK voor Oranje.

Nederland legt het dan op doelsaldo af tegen Portugal. De nipte zege van Oranje op Portugal doet er niet toe: het algehele doelsaldo gaat voor op het onderlinge resultaat.

Eindstand bij 0-0 Portugal-VS en 1-0-verlies Oranje 1. Verenigde Staten * 3-5 (4-1)

2. Portugal * 3-4 (2-1)

3. Nederland 3-4 (2-2)

4. Vietnam 3-3 (1-5)

Ook als Portugal het onmogelijke presteert en wint van de VS, gaat Nederland niet ten koste van de Amerikanen naar de volgende ronde.

De VS heeft dan weer een beter doelsaldo dan Oranje. Verliezen is dus een rampzalig scenario, zo lijkt het.

Eindstand bij 1-0-zege Portugal en 1-0-verlies Oranje 1. Portugal * 3-6 (3-1)

2. Verenigde Staten * 3-4 (4-2)

3. Nederland 3-4 (2-2)

4. Vietnam 3-3 (1-5)

Scenario 3: ronde verder bij het meest onwaarschijnlijke

Maar er is nog een uitweg. We zeggen er gelijk bij dat we dit voor de vorm noteren. Maar is een theoretische kans dat Nederland ook bij een nederlaag tegen Vietnam én een overwinning van Portugal op de VS doorgaat naar de volgende ronde.

Dan moet de VS met vier doelpunten verschil verliezen van de nummer 21 van de wereldranglijst en Oranje de nederlaag bij één goal verschil beperkt houden. Het zou de meest bizarre ontknoping ooit op een WK zijn.

Maar zelfs in Nederlands stoutste dromen lijkt dat ondenkbaar. De groepswinst is veel realistischer. En daarvoor is het devies: scoren, scoren en nog eens scoren.