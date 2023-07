Noorwegen voorkomt blamage en gaat door, negatieve WK-primeur Nieuw-Zeeland

Noorwegen heeft zich zondag na een valse start alsnog geplaatst voor de achtste finales van het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. De wereldkampioen van 1995 haalde uit tegen de Filipijnen (6-0), dat net als gastheer Nieuw-Zeeland is uitgeschakeld.

Het aanvallend onmachtige Nieuw-Zeeland bleef tegen Zwitserland steken op een doelpuntloos gelijkspel in Dunedin. Nooit eerder werd een (mede)organisator van een WK vrouwen direct in de groepsfase uitgeschakeld. Bij de mannen overkwam dit Zuid-Afrika (2010) en Qatar (2022).

Voorafgaand aan de laatste speelronde in groep A was er nog niets beslist: alle teams konden nog door, maar voor alle ploegen dreigde ook nog uitschakeling. De ogen waren vooral gericht op Noorwegen, dat met een 1-0-nederlaag tegen medeorganisator Nieuw-Zeeland en een doelpuntloos gelijkspel tegen Zwitserland dramatisch was begonnen aan het toernooi.

Voor Noorwegen - de nummer twaalf van de FIFA-ranglijst - was het in Auckland zaak om met ruime cijfers te winnen. De formatie van bondscoach Hege Riise, die het zonder de geblesseerde sterspeler Ada Hegerberg moest stellen, sloeg dankzij twee treffers van Sophie Román Haug en een treffer van Caroline Hansen al in de eerste helft een kloof.

Na de hervatting liep het team uit Scandinavië verder uit via een eigen doelpunt van Alicia Barker en een strafschop van Guro Reiten. De Filipijnen waren geen schim van de ploeg die zo verdienstelijk voor de dag kwam in de vorige wedstrijden. De underdog eindigde het duel in ondertal door een rode kaart van Sofia Harrison én met nog een tegengoal, de derde van Haug.

De Noorse Guro Reiten juicht na het benutten van haar strafschop tegen de Filipijnen. Foto: Getty Images

Nieuw-Zeeland komt aanvallend tekort

Door de vroeg opgebouwde ruime Noorse marge lag de bal op het andere veld nadrukkelijk bij Nieuw-Zeeland, dat op doelsaldo virtueel derde stond.

Het gastland zette Zwitserland lange tijd stevig onder druk, maar het overwicht leverde weinig doelgevaar op. In de slotfase kwam wel een Nieuw-Zeelands alles-of-nietsoffensief van de grond. De mee naar voren gekomen keeper Victoria Esson kopte nog naast uit een vrije trap.

In de achtste finales stuit het Alpenland op de nummer twee van groep C. Noorwegen treft de winnaar van die poule, waar Spanje en Japan maandag in een rechtstreeks duel uitmaken wie eerste en tweede worden.