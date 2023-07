Van der Gragt en Pelova op de weg terug van griep, Beerensteyn traint met Oranje

Oranje heeft zondag goed nieuws gekregen uit de ziekenboeg. Basisspeelsters Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova zijn op de weg terug van een griepje. Daarnaast trainde Lineth Beerensteyn voor het eerst met de groep mee.

Van der Gragt deed volgens een woordvoerder van de KNVB zondag delen van de training in de Nieuw-Zeelandse uitvalsbasis Tauranga mee. Pelova stond ook op het veld, maar volgde een individueel programma. De training was besloten en niet toegankelijk voor de pers. Zaterdag hadden de speelsters een vrije dag.

Ook Beerensteyn was van de partij. De spits deed volgens de KNVB delen van de groepstraining mee. Beerensteyn liep vorige week zondag in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal een enkelblessure op. Die leek op het eerste oog ernstig, maar bleek na onderzoeken in het ziekenhuis mee te vallen. De afgelopen dagen volgde ze een individueel programma.

Van der Gragt haakte donderdag in de rust van het topduel met de VS (1-1) af omdat ze volgens de KNVB "lichte klachten" had. Pas later bleek dat de centrumverdediger, die aan haar laatste weken als voetbalster bezig is, toen al niet lekker was. Pelova speelde wel bijna de hele wedstrijd, maar bleef een dag later ook ziek op haar kamer achter.

Pelova en Van der Gragt volgden een protocol om te voorkomen dat de griepverschijnselen oversloegen op de rest van het team. Zo aten de twee apart van de groep en mocht niemand op hun kamer komen. Die aanpak blijkt te hebben gewerkt: Oranje trainde zondag volgens de KNVB op Pelova na met een volledige selectie.

Of Van der Gragt, Pelova en Beerensteyn op tijd fit zijn voor de cruciale wedstrijd van dinsdag tegen het al uitgeschakelde Vietnam, is nog onduidelijk. Oranje heeft aan een punt tegen de nummer 32 van de wereld genoeg voor een plek in de achtste finales. Ook groepswinst is nog haalbaar. Het duel in Dunedin begint om 9.00 uur Nederlandse tijd.