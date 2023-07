Goed nieuws voor Engeland en Wiegman: blessure sterspeelster Walsh valt mee

De Engelse sterspeelster Keira Walsh heeft geen ernstige knieblessure overgehouden aan de WK-wedstrijd tegen Denemarken van vrijdag. De middenvelder blijft bij de selectie van bondscoach Sarina Wiegman, omdat er goede hoop is dat ze nog kan spelen.

De 1-0-zege van Engeland op Denemarken werd overschaduwd door een ogenschijnlijk zware knieblessure van Walsh. De 26-jarige steunpilaar verliet vijf minuten voor rust per brancard het veld in Sydney, waarna gevreesd werd voor een zware kruisbandblessure en een einde van haar WK.

Maar een scan heeft die vrees weggenomen. De kruisband van Walsh is niet beschadigd, maar de middenvelder mist wel de laatste groepswedstrijd van dinsdag tegen China. De Engelse voetbalbond meldde dat Walsh tijdens haar herstel in het basiskamp van Engeland blijft. "Haar knieklachten worden daar verder beoordeeld", schrijft de bond.

Voor Wiegman was het in de eerste helft schrikken. De 53-jarige bondscoach moet het op het WK stellen zonder de geblesseerde Beth Mead, Fran Kirby en aanvoerder Leah Williamson.

De 'Lionesses' sluiten de groepsfase dinsdag af tegen het China. Bij een gelijkspel is Engeland zeker van een plek in de achtste finales. Vorig jaar kroonde de ploeg van Wiegman zich in eigen land tot Europees kampioen door Duitsland in de finale te verslaan.