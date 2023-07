Oranje wil groepswinnaar worden op WK, tv-kijker hoopt stiekem op plek twee

Oranje en bondscoach Andries Jonker willen als eerste eindigen in groep E van het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, maar voor de Nederlandse tv-kijker is een ander scenario aanlokkelijk: tweede worden.

De FIFA heeft het schema afgestemd op de televisiekijker in de Verenigde Staten. Daar is het vrouwenvoetbal immens populair en de kijkcijfers daar zijn voor de Wereldvoetbalbond veel belangrijker. De FIFA ging er al een beetje van uit dat de wereldkampioen groepswinnaar zou worden en daarom zijn de tijden zo ingedeeld dat het in de VS primetime is. Oranje kan roet in het eten van de FIFA (en de VS) gooien.