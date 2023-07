NU+ 'Backs' Brugts en Pelova geven Oranje vleugels: 'Had nog nooit ingegooid'

Ze staan bekend om hun creativiteit en dribbels, maar op het WK spelen Victoria Pelova (24) en Esmee Brugts (20) allebei als vleugelverdediger. Hoe twee raspaardjes na een spoedcursus het nieuwe wapen van Oranje werden. "Ik denk totaal niet als verdediger."

Brugts heeft bij PSV weleens 'krijt aan de schoenen' gehad. Had ze een voorzet gegeven of een actie gemaakt, dan kleurden de noppen onder haar kicksen wit. Het paste bij haar leven als linksbuiten, geplakt aan de zijlijn.

Nu, na de topper tegen de Verenigde Staten (1-1), staat Brugts met wit kalk aan haar elleboog de pers te woord. Het is een overblijfsel van een tackle in de eerste helft, denkt ze. "Wie had dat ooit gedacht? Ik in elk geval niet."

De witte elleboog staat symbool voor de nieuwe rol van Brugts bij Oranje. Speciaal voor dit WK is ze een van de twee vleugelverdedigers van Nederland, in trainerstaal de 'wingbacks'. Ze bestrijkt de hele linkerkant. En dat terwijl ze bij haar club PSV de afgelopen jaren de technisch begaafde linksbuiten was.

Bij Oranje moet ze ook slidings maken, duwtjes geven en achter de rechtsbuiten van de tegenstander aan rennen. Als Oranje de bal heeft, mag ze naar voren sprinten en haar acties maken. Aan de rechterkant doet Pelova hetzelfde.

Met die tactiek verrast Oranje donderdag zestig minuten lang titelverdediger VS in het Wellington Regional Stadium. Het levert zelfs het openingsdoelpunt van Jill Roord op: de assist komt van de opgestoomde Pelova.

De goal is een kroon op de vondst van bondscoach Andries Jonker. Maandenlang zocht hij naar een oplossing voor het backprobleem bij Oranje. Totaal onverwacht kwam hij uit bij Brugts en Pelova, twee raspaardjes die nog nooit hadden verdedigd. Na een spoedcursus zijn zij nu de nieuwe wapens van Nederland.

Victoria Pelova stond met een assist aan de basis van de openingsgoal van Oranje tegen de VS. Foto: Getty Images

Brugts: 'Ik ben geen linksback'

"Ik ben geen verdediger, ik ben geen linksback en verdedigen is niet mijn beste kwaliteit." Brugts zegt in november, na de gewonnen oefeninterland tegen Costa Rica (4-0), precies wat ze een paar dagen eerder dacht tijdens hét gesprek met Jonker. Hij wilde haar als linkervleugelverdediger uitproberen, vertelde hij bij binnenkomst in Zeist.

Het is een experiment van Jonker. Hij zoekt in zijn eerste maanden als bondscoach naar de juiste bezetting aan de zijkanten. Op het teleurstellende EK in Engeland, waar Nederland als titelverdediger in de kwartfinales werd uitgeschakeld, vond hij als televisiekijker dat de problemen bij de backs ontstonden.

Jonker start in in september met Kerstin Casparij (Manchester City) en Lynn Wilms (VfL Wolfsburg) als links- en rechtsback. Die keuze is logisch: ze spelen allebei bij Europese topclubs. Maar bij Oranje stellen ze ook in de eerste wedstrijden van Jonker teleur.

Over de auteur Jeroen van Barneveld schrijft voor NU.nl over onder meer vrouwenvoetbal.

En dus begint Jonker in november opnieuw met nadenken. Hij heeft met de 3-5-2-opsteling een nieuw spelsysteem rondom sterspeelster en schaduwspits Lieke Martens bedacht en wil speelsters aan de zijkanten hebben die internationaal het verschil kunnen maken. Dat moeten volgens hem "goede voetballers" zijn die "hard willen werken".

Jonker komt aan de linkerkant bij Brugts uit. Ze is bij haar club PSV een groeibriljant, bezit veel loopvermogen en kan aanvallend het verschil maken, somt hij op na het duel met Costa Rica. Twee maanden daarvoor heeft Brugts als invaller Nederland in de allerlaatste seconde naar het WK geleid. Haar voorzet vanaf de linkerkant viel in de verre hoek binnen.

"Wat moet ik alleen nu achterin gaan doen?", vraagt Jonker zich af. Om te voorkomen dat Oranje kwetsbaar wordt met Brugts als linkervleugelverdediger, kiest hij voor drie centrale verdedigers. Zij lopen de gaten voor haar dicht, vooral Dominique Janssen.

Aan de rechterkant krijgt Casparij nog het vertrouwen, maar dat is niet voor lang.

Esmee Brugts speelt in november tegen Costa Rica voor het eerst als linkervleugelverdediger. Foto: Getty Images

Pelova: 'Ik kan dit toch niet?'

In april heeft Jonker een gesprek met Pelova. Hij vraagt haar precies hetzelfde als Brugts een half jaar eerder, maar de kersverse speelster van topclub Arsenal reageert heel anders dan haar vier jaar jongere ploeggenote.

"Hoezo? Heb ik het niet goed genoeg gedaan als middenvelder?", vertelt Pelova tegen de Volkskrant over het bewuste gesprek. Pelova heeft een heel ander karakter dan Brugts. Ze omschrijft zichzelf als een driftkikker. De afgelopen jaren verloor ze steeds de concurrentiestrijd op het drukbezette middenveld van Oranje. Nu heeft ze haar zinnen gezet op een basisplaats op het WK. Als middenvelder.

Jonker legt Pelova uit dat ze prima speelde, maar dat hij haar in alles een goede rechtervleugelverdediger vindt. Of ze dat in de oefenwedstrijd tegen Feyenoord wil proberen? Dan zal ze een dag ervoor in de oefeninterland tegen verliezend EK-finalist Duitsland niet spelen.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

"Ik raakte toen een beetje geïrriteerd", vertelt Pelova begin deze maand in Sydney aan NU.nl. "Ik zei direct: 'Doe dan maar tegen Duitsland. Als het dan fout gaat, zien we het gelijk tegen de besten'." Jonker zweeg volgens Pelova. Tegen Duitsland was ze basisspeelster, al denkt Pelova niet dat ze met haar woorden Jonker onder druk heeft gezet.

Pelova zegt dat ze in de dagen voor de wedstrijd onzeker was. Ze had niet eerder als verdediger gespeeld. "Ik dacht: huh, dat kan ik toch niet? Kan ik het team wel helpen op deze plek? Maar tegen Duitsland ging het goed, ook al verloren we met 0-1. Dus ik dacht: waarom niet?"

Jonker: "Ik had drie trainingen om uit te leggen wat ze als wingback moest doen. Ze deed het meteen hartstikke goed."

Pelova speelt tegen Duitsland voor het eerst aan de rechterkant. Foto: Getty Images

Ingooitrainingen tijdens stoomcursus

Jonker is overtuigd: Brugts en Pelova worden zijn eerste keuzes als vleugelverdedigers. Hij ziet in de twee een nieuw wapen als Oranje de bal heeft. Ze behoren tot de meest technische speelsters van Oranje. Maar dan is het wel zaak dat Oranje aanvalt. En dat zal op het WK lang niet altijd het geval zijn. Zeker niet tegen toplanden als groepsgenoot de Verenigde Staten.

Jonker vindt dat Brugts en Pelova daarom de basis van verdedigen moeten leren. Assistent Janneke Bijl wordt de cursist van de stoomcursus verdedigen. Ze bekijkt veel beelden, vooral met Brugts. "Het moeilijkste is om op het juiste moment terug te lopen", zegt Brugts. "En wanneer ga je het duel aan?"

Janssen helpt Brugts daarbij. "We praten veel onderling. Dat moet ook", zegt de topverdediger van Wolfsburg dinsdag tegen NU.nl. "Niemand kan in dit systeem verzaken, ook Esmee niet. Maar ze is heel leergierig."

Ook Pelova steekt veel op. Ze zegt dat ze tijdens de oefenstage in Sydney zelfs ingooitrainingen heeft gehad. "Ik had nog nooit in mijn leven ingegooid. Het is niet zo simpel als je denkt. Ik deed eerst mijn voeten omhoog, dat mag niet. Maar als het veld nat is, hoe gooi je dan in?"

Pelova kijkt heel anders naar voetbal nu ze vleugelverdediger is. "Ik keek altijd naar middenvelders en aanvallers, maar nu ook naar verdedigers. Ik vind een verdedigende actie nu ook heel vet. Ik had dat een half jaar geleden nooit gedacht."

Brugts vecht een verbeten duel uit met de Amerikaanse sterspeelster Trinity Rodman. Foto: Reuters

'Dezelfde rol als Mazraoui ooit bij Ajax'

Nog voor de start van het WK heeft de scepsis bij Pelova plaatsgemaakt voor enthousiasme. "Ik zie mijn rol als dezelfde die Noussair Mazraoui bij Ajax had." Mazraoui speelde van 2018 tot 2022 als rechtervleugelverdediger bij Ajax en was met zijn aanvallende impulsen een belangrijke kracht in de succesperiode van de club.

Pelova: "Ik kan net als hij naar binnen en eroverheen gaan. Ik ben eigenlijk een extra aanvaller. Ik moet wel terugsprinten, dat is een van de taken die ik heb gekregen en daar houd ik me aan. Maar verder denk ik totaal niet als verdediger."

En dat is maar goed ook voor het Nederlands elftal. In de eerste WK-wedstrijd komen Brugts en Pelova niet uit de verf tegen de fysiek sterke Portugezen, maar tegen de VS spelen ze wel een sleutelrol. Vooral Pelova.

Als Lieke Martens bij een uitbraak in de zeventiende minuut haar tegenstander op het verkeerde been zet, staat Pelova aan de rechterkant als een buitenspeler klaar om de bal te ontvangen. Haar eerste voorzet wordt nog gekraakt, maar in de herkansing bedient ze Roord op maat. De euforie is groot na haar openingsgoal.