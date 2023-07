Van de Donk slaat uitnodiging van waterpolosters af: 'Badmuts staat me niet zo'

Oranjespeelster Daniëlle van de Donk wekte de aandacht van de waterpolosters toen ze donderdag vanwege een bloedende hoofdwond met een badmuts moest spelen in de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten (1-1). Maar een carrière als waterpoloster laat Van de Donk schieten.

De twee waterpolosters legden vervolgens uit hoe Van de Donk de badmuts wél had moeten dragen. Het waterpoloteam sloot het bericht af met de vraag of Van de Donk "een keertje met ons mee komt trainen".

Van de Donk reageerde daar enkele uren later op via Instagram. "Bedankt voor jullie oproep, maar ik houd het toch bij voetbal. Een badmuts staat me niet zo. Maar ik wil jullie wel heel veel succes wensen tegen Spanje in de finale. Wij geloven in jullie en we moedigen jullie aan."