Blessure steunpilaar Walsh overschaduwt tweede zege Engeland van Wiegman

Engeland en bondscoach Sarina Wiegman staan dankzij een 1-0-zege in het groepsduel met Denemarken op de drempel van de achtste finales van het WK. De wedstrijd werd overschaduwd door een blessure van Keira Walsh.

De ploeg van Wiegman is zeker van de laatste zestien als China later op de dag niet wint van Haïti. Anders kan Engeland het dinsdag zelf afmaken in de afsluitende groepswedstrijd tegen China.

De overwinning van Engeland op Denemarken werd overschaduwd door een ogenschijnlijk zware knieblessure van Walsh. De 26-jarige middenvelder van FC Barcelona verliet vijf minuten voor rust per brancard het veld in Sydney. De steunpilaar liep de blessure op nadat ze zelf een tackle had ingezet.

Wiegman moet het dit toernooi al stellen zonder de geblesseerde krachten Beth Mead, Fran Kirby en aanvoerder Leah Williamson.

Ondanks al die afwezigen kwam Engeland prima voor de dag tegen Denemarken, de nummer dertien van de wereld. Met een bekeken schot zorgde Lauren James al in de zesde minuut voor de openingsgoal. De Europees kampioen gaf Denemarken amper de kans om op adem te komen, maar verzuimde de marge te vergroten.

Lauren James viert haar vroege treffer tegen Denemarken. Foto: Getty Images

Engeland haalde nog nooit WK-finale

Na de onderbreking behield Engeland het overwicht, maar stichtte de Scandinavische ploeg aanzienlijk meer gevaar. De Engelse keeper Mary Earps verrichtte een aantal knappe reddingen, zoals ze dat ook al deed in het met 1-0 gewonnen duel met Haïti. In de slotfase kreeg ze hulp van het aluminium: een kopbal van Amalie Vangsgaard spatte uiteen op de paal.

Engeland strandde tijdens de vorige WK's in de halve finales, in 2015 tegen Japan en in 2019 tegen de Verenigde Staten. Vorig jaar kroonde de ploeg van Wiegman zich in eigen land tot Europees kampioen door Duitsland in de finale te verslaan.