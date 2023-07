Van der Gragt en Pelova blijven dag na WK-topper tegen VS ziek achter in hotel

Stefanie van der Gragt en Victoria Pelova hebben een dag na de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten niet getraind bij het Nederlands elftal. De twee zijn donderdag ziek geworden, meldt de KNVB.

De KNVB kan uit privacyoverwegingen niet zeggen of Van der Gragt en Pelova het zwaar te pakken hebben. Centrumverdediger Van der Gragt en rechtervleugelverdediger Pelova zijn belangrijke speelsters voor Oranje.

De perschef van de ploeg zei wel dat de ziekte bij Van der Gragt niks te maken heeft met haar uitvalbeurt tegen de VS (1-1). De verdediger moest zich in de rust laten wisselen nadat ze bij een hoekschop in botsing met een tegenstander was gekomen. Volgens de KNVB kampte ze met "lichte klachten" en bleef ze "uit voorzorg" in de kleedkamer achter.

Lineth Beerensteyn trainde nog altijd niet mee bij Oranje. De aanvaller volgde voor de derde dag op rij een apart programma op het veld. Het is de grote vraag of zij op tijd fit is voor de derde en laatste groepswedstrijd tegen Vietnam, die dinsdag in Dunedin gespeeld wordt (9.00 uur Nederlandse tijd).

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Onder toeziend oog van KNVB-directeur Nigel de Jong volgde een groot deel van de basisploeg vrijdag een hersteltraining op het vaste trainingsveld in Tauranga. Daar vloog Oranje met Van der Gragt en Pelova direct na de wedstrijd tegen de VS naartoe. Zaterdag hebben de speelsters een vrije dag. Maandag stappen ze op het vliegtuig naar Dunedin.

Nederland heeft aan een punt tegen Vietnam genoeg voor een plek in de achtste finales. Oranje kan door het gelijkspel tegen de Amerikaanse titelverdediger ook nog groepswinnaar worden. Een grote overwinning op Vietnam, dat al uitgeschakeld is, lijkt daarvoor nodig.