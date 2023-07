Thuisfavoriet Australië laat zich in tweede groepsduel verrassen door Nigeria

De voetbalsters van Australië hebben in de tweede groepswedstrijd op het WK een gevoelige nederlaag geleden. Het gastland verloor met 3-2 van Nigeria en moet in het laatste groepsduel winnen van Canada om naar de achtste finales te gaan.

Nigeria gaat nu aan de leiding in de groep met vier punten. Canada heeft eveneens vier punten, één punt meer dan Australië. Het puntloze Ierland van bondscoach Vera Pauw is al uitgeschakeld.

De blessures betekenden dat Emily Van Egmond een basisplaats kreeg en de routinier betaalde het vertrouwen terug met de openingstreffer. Op aangeven van Caitlin Foord mikte ze in de blessuretijd van de eerste helft de bal in de hoek (1-0). Nigeria, dat het initiatief aan het gastland had gelaten, vond nog voor rust tijd om via Uchenna Kanu de 1-1 te maken.

Nigeria maakte de verrassing in de tweede helft compleet. Osinachi Ohale knikte in de 65e minuut van dichtbij de 2-1 binnen, waarna Asisat Oshoala even later de 3-1 maakte na geblunder achterin bij Australië. In de tiende minuut van de blessuretijd deed Alanna Kennedy nog wat terug: 3-2.