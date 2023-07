Portugal verslaat Vietnam, Oranje heeft aan punt genoeg voor achtste finales

Portugal heeft donderdag in de WK-poule van Oranje de kansen op een plek in de achtste finales levend gehouden door Vietnam met 2-0 opzij te zetten. Daardoor heeft Nederland in het laatste groepsduel met Vietnam aan een punt genoeg; dat mag geen probleem zijn.

In het Waikato Stadium in Hamilton was de eindstand bij Portugal-Vietnam halverwege al bereikt. Telma Encarnação en Francisca Nazareth maakten de Portugese doelpunten in de tweede groepswedstrijd.

De ploeg van bondscoach Francisco Neto is na twee groepsduels de nummer drie van groep E, achter de Verenigde Staten en Nederland. Om de achtste finales te halen, moet de VS worden verslagen in de laatste groepswedstrijd. Dat is een zware opgave.

Oranje lijkt zich als nummer twee van de poule weinig zorgen te hoeven maken over het bereiken van de volgende ronde. De formatie van bondscoach Andries Jonker heeft tegen het zwakke Vietnam aan een punt hoe dan ook genoeg. Een zege met grote cijfers kan lonen in de strijd om de eerste plaats.

Portugal doet pas sinds de laatste jaren serieus mee in het vrouwenvoetbal en is er voor de eerste keer bij op het WK. In 2017 debuteerde het op het EK met uitschakeling in de groepsfase, die ook vorig jaar het eindstation was.

Het land debuteerde op dit WK met een 1-0-nederlaag tegen Nederland. Stefanie van der Gragt maakte toen het belangrijke doelpunt voor Oranje.