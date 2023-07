Morgan baalt van punt tegen Oranje: 'Hebben de eerste plek op het spel gezet'

Alex Morgan is niet blij met het gelijkspel tegen Oranje op het WK. De sterspeler van de Verenigde Staten vindt op basis van de tweede helft dat een overwinning verdiend was geweest.

Nederland nam in de eerste helft de leiding dankzij een mooi doelpunt van Jill Roord. Na rust was de VS sterker en zorgde Lindsey Horan voor de gelijkmaker. Daar bleef het bij.

"Toen we eenmaal scoorden, hadden we pech dat die tweede niet viel. We speelden bijna de hele tweede helft op hun helft. Ze kregen niet echt grote kansen meer", zei de 34-jarige Morgan donderdag na de wedstrijd in Wellington.

"Ik ben er trots op dat we ons in de rust herpakt hebben, maar we zijn er niet blij mee dat we niet hebben gewonnen. We hebben de eerste plek in de groep op het spel gezet. We moeten de klus tegen Portugal alsnog klaren."

VS en Oranje hebben allebei vier punten

Bij een overwinning was de VS ook nog niet helemaal zeker geweest van de eerste plek, maar was wel een grote stap gezet. Nu staan zowel de Amerikaanse voetbalsters als Oranje op vier punten.

De VS, die in groep E wel leidt op basis van het doelsaldo, speelt in de laatste groepswedstrijd tegen Portugal. Nederland neemt het dan op tegen Vietnam.

De nummer één van groep E treft in de achtste finales de nummer twee van poule G, waarin Zweden en Italië nu leiden. De nummer twee van groep E staat tegenover de winnaar van poule G.