Van de Donk komt met badmuts uit strijd met VS: 'Het lag helemaal open'

Daniëlle van de Donk is donderdag niet helemaal ongeschonden uit het WK-gevecht met titelverdediger Verenigde Staten gekomen. De middenvelder liep met een badmuts rond na een ongelukkige botsing in de slotfase.

Het incident gebeurde in de laatste minuten van de topwedstrijd in Wellington, die in een 1-1-gelijkspel eindigde. "Rose Lavelle kopte per ongeluk op mijn achterhoofd en het lag helemaal open", zei Van de Donk na afloop.

"Er was te veel bloed en toen moest ik een badmuts op. Ik wilde 'm eigenlijk niet op, maar ik moest. Hij mag ook niet af nu. Ik heb nog nooit een badmuts op gehad. Ik had liever een oranje badmuts, maar die hadden we niet."

De badmuts was niet het enige opvallende aan Van de Donk. Vlak voor de 1-1 had ze een pittige woordenwisseling met de Amerikaanse Lindsey Horan, uitgerekend haar teamgenote bij Olympique Lyonnais. De scheidsrechter moest zelfs tussenbeide komen. Direct daarna kopte Horan de gelijkmaker binnen.

"We hadden een duel bij de zijlijn en dat won ik", vertelde Van de Donk over het bewuste moment. "Ze kwam boos naar me toe. Maar ze deed dat heel tactisch en slim. Iedereen was afgeleid en toen kopte ze de bal binnen."

Van de Donk benadrukte dat er geen ruzie is tussen haar en Horan. Na afloop stonden de twee samen voor de camera. "De scheidsrechter kwam weliswaar tussen ons, maar dat was niet echt nodig. We spelen voetbal. Ik ben niet verrast dat ze zo reageerde. Ze is net zo vechtlustig als ik. Ik wist toen al dat ze na de wedstrijd weer zou lachen."