Zorgen bij Oranje om uitgevallen Van der Gragt: 'Zij is onze rots in de branding'

Bondscoach Andries Jonker maakt zich zorgen om Stefanie van der Gragt. De verdediger viel donderdag in de rust van de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten (1-1) geblesseerd uit. Na Lineth Beerensteyn zou ze de tweede speelster kunnen worden met een blessure.

Een uur na de wedstrijd was nog niet precies duidelijk wat Van der Gragt had. De verdediger moest in de eerste helft behandeld worden na een duel bij een hoekschop. Zichtbaar aangeslagen zocht ze de kleedkamers op. Daarna kwam ze niet meer terug op het veld: ze werd vervangen door Aniek Nouwen.

Jonker was direct na afloop van het duel in het Wellington Regional Stadium nog niet op de hoogte van de ernst van de blessure van Van der Gragt. "Ik heb haar nog niet gezien of gesproken", zei hij tegen twee Nederlandse verslaggevers.

"Maar als de dokter in de rust zegt dat ik een speelster moet wisselen, maak ik me wel zorgen. Ik wil weten wat er aan de hand is. Ze is onze rots in de branding. Aniek heeft het prima gedaan, maar er zit wel een verschil tussen Aniek en Stefanie."

Een blessure van Van der Gragt zou een enorme domper voor Oranje zijn: net als tegen Portugal blonk de verdediger tegen de VS uit met haar duel- en kopkracht. Na haar uitvalbeurt was de VS niet geheel toevallig uit een hoekschop trefzeker.