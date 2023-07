Oranje haalt opgelucht adem: wissel Van der Gragt was uit voorzorg

De zorgen rond Stefanie van der Gragt zijn weggenomen. De verdediger viel donderdag in de rust van de WK-wedstrijd tegen de Verenigde Staten uit met een blessure, maar de wissel was volgens de KNVB uit voorzorg.

Bondscoach Andries Jonker maakte zich aanvankelijk nog zorgen om Van der Gragt, omdat de dokter hem in de kleedkamer had ingefluisterd dat ze gewisseld moest worden. Daarna had hij haar niet meer gezien of gesproken.

"Ik wil weten wat er aan de hand is. Ze is onze rots in de branding", zei Jonker direct na de wedstrijd tegen Nederlandse verslaggevers.

Drie uur later meldde de KNVB dat Van der Gragt "lichte klachten" had en "uit voorzorg" in de kleedkamer is achtergebleven. "Met de achterliggende gedachte dat we nog lang op het WK actief hopen te blijven. We hebben haar verderop in het toernooi nodig", zei de bond.

De KNVB kan uit privacyoverwegingen niet zeggen om wat voor een blessure het gaat. Op beelden is te zien dat Van der Gragt hoofdklachten had na een duel bij een hoekschop. Na het rustsignaal zocht ze zichtbaar aangeslagen de kleedkamers op.

Van der Gragt kwam vervolgens niet meer terug op het veld: de centrumverdediger werd vervangen door Aniek Nouwen. Met Nouwen in de ploeg kreeg Nederland de 1-1 om de oren tegen viervoudig wereldkampioen en bleef de formatie van Jonker nipt overeind.