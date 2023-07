Doelpuntenmaker Roord vindt dat Oranje blij moet zijn met gelijkspel tegen VS

Bij Jill Roord overheerst een tevreden gevoel na het gelijkspel van Oranje tegen de Verenigde Staten. De middenvelder opende voor rust nog de score, maar zag dat over 90 minuten een gelijkspel tegen de Verenigde Staten "verdiend" is.

"Als je het wedstrijdbeeld ziet, denk ik dat een gelijkspel verdiend is en dat we daar blij mee moeten zijn", analyseerde Roord bij de NOS na afloop van het fraaie voetbalgevecht met de VS in Nieuw-Zeeland (1-1).

"De eerste helft waren we vrij dominant. Als we gingen voetballen, waren we beter en hadden we de controle", zei de maker van het openingsdoelpunt. "Na rust leiten we dat na. Dat is ook logisch, want zij stonden achter en moesten gas geven."