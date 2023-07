Oranje houdt titelverdediger VS op zwaarbevochten gelijkspel in prachtig duel

De Nederlandse voetbalsters hebben donderdag een zwaarbevochten gelijkspel overgehouden aan het duel met titelverdediger de Verenigde Staten op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. In een prachtige gevecht werd het 1-1 in Wellington.

Oranje was na zeventien minuten nog op een sensationele voorsprong gekomen. Na een moeizame openingsfase, waarin Nederland wankelde, verzilverde Jill Roord met een droog schot in de verre hoek de eerste kans voor de ploeg van bondscoach Andries Jonker.

Nederland moest daarna overleven en slaagde daar niet in. Na ruim een uur spelen kopte Lindsay Horan fraai binnen uit een hoekschop. Esmee Brugts had daarna de 1-2 nog op de schoen, maar haar schot werd gekraakt. De vicewereldkampioen mocht vooral blij zijn met het gelijkspel.

Voor Oranje voelt de puntendeling dan ook als een opsteker na een pijnlijke geschiedenis met de VS. Vier jaar geleden verloor Nederland de WK-finale tegen Amerika (0-2). Ook op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio moest Oranje zich gewonnen geven tegen de nummer één van de wereld (via penalty's).

Door het gelijkspel mag Oranje nog hopen op groepswinst. De ploeg van Jonker sluit de groepsfase dinsdag af met een wedstrijd tegen het nietige Vietnam (aftrap 9.00 uur Nederlandse tijd). Nederland won zondag de eerste wedstrijd tegen Portugal met 1-0, waardoor Oranje zo goed als zeker van een plek in de achtste finales.

Foto: NU.nl

Roord zorgt voor sensatie

Met de nodige wraakgevoelens en animositeit leefde Oranje toe naar dé clash van de groepsfase van dit WK. Dominique Janssen noemde de Amerikanen in de aanloop "arrogant" en zei dat Nederland in staat was om de VS eindelijk te kloppen. De pijnlijke geschiedenis was een item in de kleedkamer.

Die bravoure bij Oranje was in de openingsfase niet te zien in Wellington, waar Amerikanen het stadion bijna volledig bezetten. Nederland, met Katja Snoeijs voor de geblesseerde Lineth Beerensteyn, wankelde vanaf de openingsfase en mocht van geluk spreken dat de VS niet scoorde.

Sherida Spitse en Stefanie van der Gragt verslikten zich na zes minuten in een pass, maar Alex Morgan schrok ervan. Savannah Demelo had de grootste kans. De middenvelder had de bal voor het inschieten, maar mikte naast. Oranje kwam totaal niet in het spel voor.

De verrassing was ook groot toen Roord na zeventien minuten scoorde uit de eerste kans voor Nederland. Na een gekraakte aanval kwam de bal voor de voeten van de middenvelder, die keurig uithaalde naar de verre hoek. Het was de eerste achterstand van de VS op een WK in elf jaar tijd.

Nederland kwam direct na de aftrap met de schrik vrij, toen Trinity Rodman vrij mocht uithalen. Daphne van Domselaar voorkwam de gelijkmaker. Het had zelfs ook nog 2-0 kunnen zijn, maar de volley van Janssen belandde in het dak van het doel.

Jill Roord is door het dolle heen na haar openingsgoal. Foto: Getty Images

VS maakt terecht gelijk

Nederland bleef makkelijk overeind tot de rust, maar kreeg in de pauze wel een domper te verwerken. Uitblinker Stefanie van der Gragt kon niet verder na een eerdere botsing bij een hoekschop. Aniek Nouwen verving haar.

De VS ging in de tweede helft duidelijk opportunistischer spelen en Nederland kon het allemaal niet bolwerken tegen de mondiale nummer één. Het leidde tot een fascinerend gevecht, waarin de ene na de andere overtreding werd gemaakt. De Japanse scheidsrechter Yoshimi Yamashita hield het bij slechts één gele kaart.

Nederland wankelde en capituleerde uiteindelijk na ruim een uur spelen. Horan torende bij een hoekschop boven alles en iedereen uit en kopte snoeihard binnen achter Van Domselaar, die kansloos was.

De 1-1 was meer dan verdiend. Oranje was in de slotfase niet bij machte om aan te vallen en kwam in de slotfase een paar keer goed weg. Esmee Brugts was aan de andere kant nog wel dicht bij de 1-2, maar haar schot werd gekraakt.