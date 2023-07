Snoeijs vervangt geblesseerde Beerensteyn bij Oranje in WK-clash met VS

Katja Snoeijs vervangt donderdag de geblesseerde Lineth Beerensteyn in de WK-clash met de Verenigde Staten (aftrap 3.00 uur Nederlandse tijd). Ze vormt een spitsenkoppel met Lieke Martens in de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden.

Beerensteyn hield zondag een enkelblessure over aan de eerste groepswedstrijd tegen Portugal (1-0-zege), waardoor er hoe dan ook een nieuwe naam in de opstelling zou verschijnen. Bondscoach Andries Jonker kiest ervoor om zijn 3-5-2-systeem intact te laten en Beerensteyn rechtstreeks te vervangen door Snoeijs.

Voor de 26-jarige Snoeijs wordt het duel met de VS de grootste wedstrijd uit haar leven. De spits van Everton maakt op dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland haar toernooidebuut. Tegen Portugal speelde ze haar eerste WK-wedstrijd: ze viel in de slotfase in voor de uitgevallen Beerensteyn.

Jonker kiest verder voor dezelfde namen als tegen Portugal. De bondscoach durft het aan om aanvallers Esmee Brugts en Victoria Pelova als vleugelverdedigers op te stellen tegen de Amerikaanse sterren Trinity Rodman en Sophia Smith

Op zijn persconferentie zei Jonker woensdag dat hij geen angst heeft voor de VS, ook al heeft Oranje een pijnlijke geschiedenis tegen de viervoudig wereldkampioen. Nederland verloor vier jaar geleden de WK-finale (0-2) en werd in 2021 op Olympische Spelen in Tokio via penalty's uitgeschakeld door de VS.

De opstelling van Oranje tegen de VS. Foto: NU.nl

VS-Oranje in bijna uitverkocht stadion

In tegenstelling tot Nederland zijn bij de VS veel helden uit de WK-finale van 2019 inmiddels gestopt of vervangen. Zo zit Megan Rapinoe op de bank. Superster Alex Morgan staat wel in de punt van de aanval.

Verenigde Staten-Nederland begint donderdag om 3.00 uur (Nederlandse tijd) in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington. Op dat moment is het 13.00 uur in Nieuw-Zeeland. In de VS is het duel op primetime.

Het Wellington Regional Stadium is nagenoeg uitverkocht voor de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden. Van de 32.153 beschikbare tickets zijn er ruim dertigduizend naar Amerikanen gegaan. Volgens de KNVB hebben 1.175 Nederlanders een kaartje.