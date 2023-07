Pauw met Ierland na twee WK-wedstrijden al uitgeschakeld ondanks primeur

Het Ierland van bondscoach Vera Pauw is woensdag uitgeschakeld op het WK voetbal. De debutant op de mondiale eindronde verloor met 2-1 van Canada en kan daardoor niet meer bij de eerste twee eindigen in de sterk bezette groep B.

In de stromende regen in Perth maakte Ierland in de eerste helft een uitstekende indruk. De formatie van Pauw opende al in de vierde minuut verrassend de score en deed dat op onvergetelijke wijze. Arsenal-middenvelder Katie McCabe schoot een corner in één keer in het doel en zorgde daarmee voor de eerste goal van 'The Girls in Green' in de historie van het WK vrouwen.