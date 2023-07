Bij Oranjeopponent VS is dochter van NBA-icoon Dennis Rodman de nieuwe ster

Met oude helden wil Nederland donderdag de Verenigde Staten bestrijden in de pikante WK-clash in Wellington. Amerika schuift vooral nieuwe helden naar voren. De bekendste is Trinity Rodman (21), dochter van de excentrieke basketballegende Dennis Rodman.

Met een jaarsalaris van omgerekend 248.000 euro is ze de best betaalde speelster van de Amerikaanse competitie. Ze werd in 2021 op negentienjarige leeftijd uitgeroepen tot Rookie of the Year. En nog voor haar twintigste maakte ze haar eerste doelpunt voor de Verenigde Staten.

Toch heeft Trinity Rodman jarenlang moeten vechten tegen de verwachtingen die haar achternaam oproepen. Ze was vooral de dochter van Dennis Rodman, de basketballegende die eind jaren negentig met Michael Jordan en Scottie Pippen een gouden trio vormde bij de Chicago Bulls. Toch was Dennis allesbehalve een vader voor Trinity.

Trinity werd in 2002 geboren als dochter van Rodman en Michelle Moyer, zijn derde ex-vrouw. De basketballer, berucht om zijn bezoek aan casino's en nachtclubs, schonk weinig aandacht aan Trinity.

Toen vader Dennis onverwachts bij een wedstrijd van Trinity kwam kijken, vielen ze elkaar in de armen, maar daarna sprak Trinity de harde waarheid. "Mijn vader speelt helemaal geen grote rol in mijn leven. Er gaan soms maanden, zo niet jaren, voorbij zonder dat ik iets van hem hoor. Maar hij is mijn vader en ik ben zijn kleine meisje. En dat nooit zal veranderen."

Verenigde Staten Bondscoach: Vlatko Andonovski (N-Ma)

Sterspeelster: Trinity Rodman (Washington Spirit)

Aantal eerdere WK-deelnames: 8

Beste prestatie: wereldkampioen (1991, 1999, 2015, 2019)

Plek op wereldranglijst: 1

Oranje won in 1996 voor het laatst

Rodman is het gezicht van een nieuwe generatie Amerikaanse voetbalsters die de oude WK-helden langzaam doen vergeten. Sophia Smith (22), rechtsbuiten Rodman (21) en verdediger Naomi Girma (23) zijn nu de belangrijke schakels van de ploeg. Megan Rapinoe (38), de aanvoerder bij het WK in 2019, zit op de bank. Alex Morgan (34) staat nog wel in de spits.

Hoe anders is dat bij Nederland. Maar liefst zeven speelsters uit de verloren WK-finale van vier jaar geleden staan donderdag weer aan de aftrap in Wellington. Dat hadden er nog meer kunnen zijn, ware het niet dat Lineth Beerensteyn en Vivianne Miedema geblesseerd zijn. Bij Amerika doen slechts vier speelsters uit de WK-finale mee.

WK-finale 2019: Verenigde Staten: Naeher; O'Hara (46. Krieger), Dahlkemper, Sauerbrunn, Dunn; Mewis, Ertz, Lavelle; Heath (87. Lloyd), Morgan, Rapinoe (79. Press). Nederland: Van Veenendaal; Van Lunteren, Dekker (73. Van de Sanden), Van der Gragt, Janssen; Groenen, Van de Donk, Spitse; Beerensteyn, Miedema, Martens (70. Roord). Verwacht op WK 2023: Verenigde Staten: Naeher; Fox, Ertz, Girma, Dunn; Demelo, Sullivan, Horan; Rodman, Morgan, Smith. Nederland: Van Domselaar; Spitse, Van der Gragt, Janssen; Pelova, Roord, Groenen, Van de Donk, Brugts; Snoeijs, Martens.

De verloren WK-finale (0-2) en de uitschakeling op de Olympische Spelen van 2021 in Tokio (via penalty's na 2-2-tussenstand) zijn een rode lap op de Nederlandse stier. Maar het waren niet de enige nederlagen van Oranje tegen de VS. Sterker nog: van de elf voorgaande ontmoetingen won Nederland er slechts twee. De laatste keer was 27 jaar geleden.

De grote vraag is of de VS nog zo almachtig is als voorheen. Bondscoach Andries Jonker denkt dat zijn ploeg de achterstand op de Amerikanen heeft gedicht, ook al wonnen zij twee keer op rij de wereldtitel. De sleutel ligt bij het afstoppen van Rodman. Esmee Brugts wacht de zware taak om haar uit te schakelen.