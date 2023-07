Bij PSV was ze geen prof, nu mag Katja Snoeijs dromen van clash met VS

Katja Snoeijs staat donderdag hoogstwaarschijnlijk in de spits van Oranje voor de WK-kraker tegen de Verenigde Staten. Het is een bizarre wending van een bijzondere carrière: drie jaar geleden was ze bij PSV niet eens prof en gaf ze nog gymles op een middelbare school.

Ja, zegt Snoeijs aan een tafeltje in Nieuw-Zeeland, het is eigenlijk "heel gek" en "heel bijzonder" hoe haar carrière is gelopen. "Toen ik nog in Nederland speelde, was ik nog een student en geen fulltime voetballer."

En nu vertelt ze haar verhaal terwijl sterren als Lieke Martens, Daniëlle van de Donk en Jill Roord door hetzelfde hotel aan de andere kant van de wereld lopen. Terwijl ze de goedbetaalde spits van Everton is. En nadat ze twee dagen geleden haar WK-debuut heeft gemaakt.

In drie jaar tijd is het leven van Snoeijs totaal veranderd. En donderdag krijgt haar wonderlijke carrière een nieuwe wending: ze gaat hoogstwaarschijnlijk de geblesseerde Lineth Beerensteyn vervangen in de kraker tegen de VS. En dat in een nagenoeg uitverkocht Wellington Regional Stadium, met 30.000 Amerikanen op de tribune.

Het wordt de grootste wedstrijd in de carrière van de 26-jarige Snoeijs. Maar wie is zij eigenlijk? Waar komt ze opeens vandaan? En waarom is ze nu pas in beeld? Twee dagen voor het duel met de VS geeft ze openhartig en welbespraakt antwoord op alle vragen.

Katja Snoeijs maakte zondag tegen Portugal als invaller van Lineth Beerensteyn haar WK-debuut. Foto: ANP

Snoeijs is pas sinds haar vijftiende spits

Snoeijs begon op haar vijfde met voetballen bij Sporting Martinus, de club uit haar geboorteplaats Amstelveen. Net als veel andere voetbalsters speelde ze bij de jongens. Meisjesteams waren er toen niet.

Ze was fanatiek voetbalfan: met familie keek ze tijdens grote toernooien naar Oranje. Te beginnen met de duels van de mannen, zoals het WK van 2010. Sinds het WK van 2015 trokken ook de vrouwen haar aandacht. In 2017 bezocht ze Nederland-Denemarken.

Bij de jongens was Snoeijs nog geen spits. Ze was er vooral middenvelder of verdediger. Dat hield pas op toen ze vijftien, zestien jaar oud was. "Het werd toen fysiek lastig om met de jongens mee te komen."

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Snoeijs stapte daarom over naar Fortuna Wormerveer, waar wel een vrouwenteam was. Daarmee kwam ook einde aan haar baantje als vakkenvuller in de plaatselijke Albert Heijn. Daar was geen tijd meer voor.

Bij de vrouwen van Fortuna Wormerveer werd Snoeijs gelijk de spits. En dat was een groot succes. "Ze vlogen er makkelijk in. Ik had het er naar mijn zin." Snoeijs, een bewegende spits, leidde het team met haar goals van de Hoofdklasse naar de Topklasse, het tweede niveau van Nederland.

En dat viel clubs ook op. Na twee jaar in Wormerveer belde Telstar. Een club uit de Eredivisie: dat wilde Snoeijs weleens proberen. Het bleek een gouden zet en de start van een carrière naar de top van de wereld.

Snoeijs scoorde bij Telstar, haar eerste club op het hoogste niveau, aan de lopende band. Foto: Pro Shots

Student en voetbalsters ineen

Snoeijs scoorde aan de lopende band bij Telstar. Het hoogtepunt volgde in het seizoen 2017/2018, toen VV Alkmaar haar had ingelijfd nadat Telstar was gestopt met een vrouwenteam. Ze kroonde zich met 25 goals tot topscorer van de Eredivisie en verdiende een transfer naar PSV.

Maar ondertussen volgde Snoeijs in Amsterdam ook een opleiding tot gymdocent. Toen was het nog niet zo dat voetbalsters bij de Europese topclubs honderdduizenden euro's konden verdienen, zoals nu wel het geval is. In de Eredivisie waren de meeste speelsters ook geen prof. "Ik moest dus iets achter de hand hebben."

Soms gaf ik op de ochtend van de wedstrijddag gymles op een middelbare school. Dat was mijn stage.

Snoeijs nam zichzelf voor dat ze pas naar het buitenland zou vertrekken als ze haar opleiding had afgerond. En dat betekende dat Snoeijs in Nederland jarenlang student én voetbalsters ineen was, terwijl ze op dat moment ook naar het buitenland kon.

"Soms gaf ik op de ochtend van de wedstrijddag gymles op een middelbare school. Dat was mijn stage. Daarna ging ik naar de wedstrijd toe." Toen Snoeijs eenmaal bij PSV kwam te voetballen, zette ze haar studie op een lager pitje.

"Maar nog steeds liep ik voor of na een training stage. Dat was op vijf minuutjes rijden van De Herdgang (het trainingscomplex van PSV, red.). Ik had het geluk dat ze in Eindhoven allemaal PSV-fan zijn, dus er werd altijd meegewerkt. Als ik een keer niet kon, was dat niet erg."

Toen Snoeijs in 2020 haar diploma binnen had, volgde haar transfer naar de Franse club Girondins de Bordeaux. Sinds afgelopen zomer is ze actief voor Everton, in de wereldberoemde Engelse competitie. Daar noemen teamgenoten haar de beste afmaker die ze ooit hebben gezien.

Zus 'onderhoudt' persoonlijke site van Snoeijs Katja Snoeijs heeft een eigen website. Dat begon als een idee van haar vader, "zodat de domeinnaam vaststaat". Haar zus Carien, werkzaam op de media-afdeling van AZ, heeft de site nu in beheer. Maar na haar WK-debuut tegen Portugal is de site van Snoeijs nog niet bijgewerkt. "Het zijn meer wat feitjes van mijn loopbaan plus wat foto's erbij. Ik stuur af en toe wat foto's door. Het is meer dat de domeinnaam bezet is. Maar ik zal het doorgeven, haha."

Uit de schaduw van Miedema

Door haar goals kwam Snoeijs ook in beeld bij Oranje. Op 8 november 2019 maakte ze haar debuut, als vervanger van Vivianne Miedema. Het was een symbolische moment: Snoeijs stond in de jaren daarna steeds in de schaduw van topspits Miedema.

Snoeijs scoorde na haar debuut tien keer in zestien interlands, maar telkens had ze Miedema voor zich. Frustrerend was het niet voor Snoeijs. "Ik stond er heel nuchter in en kon objectief naar de situatie kijken. Ik had een heel goede speelster voor me. Ik kon me vinden in de rol daarachter."

"Ik schiet er niks mee op als ik jaloers ga zijn of afgunst naar een andere speelster heb. Ik probeer het beste gevoel voor mezelf te creëren." Snoeijs keek daarom vooral naar Miedema. Hoe beweegt ze? Hoe neemt ze een bal aan? "Ik genoot ervan dat ik zo'n speelster voor me had."

Nu Miedema en Beerensteyn geblesseerd zijn, wordt er op het WK naar Snoeijs gekeken. De spits zegt klaar te zijn voor een basisplaats tegen de VS, ook al weet ze dinsdag nog niet of ze gaat spelen. Spannend vindt ze het niet. Ze staat er niet bij stil wat haar overkomt in Australië en Nieuw-Zeeland.

"Toen ik tegen Portugal inviel voor Lineth, had ik helemaal niet door dat ik mijn WK-debuut maakte en hoe bijzonder dat eigenlijk wel niet is. Toen Victoria Pelova mij er in de kleedkamer mee feliciteerde, kwam het besef pas. Ik dacht: o ja, dat is waar ook. Ik ben gewoon nuchter."