Jonker durft spits Snoeijs op te stellen in clash tegen VS: 'Maakt een goede indruk'

Bondscoach Andries Jonker deinst er niet voor terug om Katja Snoeijs als vervanger van de geblesseerde Lineth Beerensteyn op te stellen in de WK-clash tegen de Verenigde Staten. De herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden staat donderdag op het programma.

Beerensteyn hield zondag een enkelblessure over aan de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal en lijkt het duel met de VS te moeten missen. Volgens Jonker moet "er een wondertje gebeuren" wil de spits van Oranje kunnen starten. Als dat uitblijft, lijkt Snoeijs de logische vervanger van Beerensteyn.

Jonker wilde woensdag op zijn persconferentie nog niet zeggen of Snoeijs gaat spelen. Hij durft het wel aan om de 26-jarige spits van Everton, die in Australië en Nieuw-Zeeland haar eerste WK speelt, op te stellen.

"Katja is een volwaardig speelster van de selectie", vertelde Jonker. "Ze laat al wekenlang zien waarom we haar hebben gekozen. Ze trekt en sleurt elke training. Ze is aanspeelbaar, loert op kansen en is redelijk tot goed balvast. Ze doet het prima. Ze maakt een goede indruk."

Volgens Jonker is het nog geen uitgemaakte zaak dat Snoeijs de geblesseerde Beerensteyn aflost. "Er zijn meerdere opties binnen de groep. We hebben twee overwegingen: of we vervangen Lineth rechtstreeks met Katja of we schuiven in het elftal."

Foto: Getty Images

Groenen vond vlucht naar 'Windy Welly' pittig

Jackie Groenen zegt dat er geen paniek is uitgebroken bij Oranje nu ook Beerensteyn hoogstwaarschijnlijk niet kan spelen. Eerder viel Vivianne Miedema weg voor het WK met een zware knieblessure.

"Ik vind dat iedereen er tot nu toe goed mee omgaat. Het zijn ook omstandigheden waar je tijdens een toernooi mee om moet kunnen gaan. Maar we hebben een sterke selectie. Iedereen heeft er vertrouwen in en voelt zich goed. Ik heb trainingen gezien van speelsters die tegen Portugal niet hebben gespeeld en dat zag er prachtig uit."

Groenen had meer last van de wiebelige vlucht van Tauranga naar Wellington. In de Nieuw-Zeelandse hoofdstad stond woensdagochtend volgens traditie veel wind. De stad wordt daarom 'Windy Welly' genoemd. "Ik vond het een pittige vlucht."

Jonker had er minder last van. "Ik keek naar beneden en zag allemaal witte koppen op de zee. Die kennen we wel van ons eigen kikkerlandje. Toen we uitstapten, voelde ik mijn eigen haar bijna wegwaaien. Ik zag ook het haar van al die meiden wegwaaien. De kou kwam over ons heen. Dit is een ander oord dan Tauranga. Het lijkt op Floortje Dessing Op Reis."