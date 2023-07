Crisis bij Noorse WK-ploeg: vedette Graham Hansen boos na kwijtraken basisplek

De Noorse Caroline Graham Hansen is boos na het kwijtraken van haar basisplaats in de WK-opstelling van bondscoach Hege Riise. De 28-jarige sterspeelster moest in het WK-duel met Zwitserland (0-0) genoegen nemen met een invalbeurt in de 57e minuut.

De Noorse ploeg geldt als een van favorieten voor de eindzege op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland, maar kwam nog niet tot scoren. Na de verloren poulewedstrijd tegen Nieuw-Zeeland (1-0) gooide bondscoach Riise het roer om.

De 100-voudig international Graham Hansen werd kind van de rekening en belandde op de bank. Ook FC Barcelona-middenvelder Ingrid Engen leverde haar basisplaats in. Toen Graham Hansen na 57 minuten inviel bewees ze haar nut. Ze bracht snelheid in de ploeg en creëerde gevaarlijke momenten.

Na het fluitsignaal kon de 28-jarige spits haar frustratie over de gedwongen reserverol niet voor zich houden. "Het is heel moeilijk", zei de Barça-spits in een tv-interview. "Ik weet niet wat ik moet zeggen. Ik heb het gevoel dat mijn handen vastgebonden zitten. Niets komt aanwaaien in het leven, maar ik dacht dat ik wel een bepaalde hoeveel respect had verdiend."

Bondscoach Riise heeft geen spijt van haar keuze

"Ik heb het gevoel dat ik een jaar lang ben belazerd", vervolgde Graham Hansen. "Iedereen zegt voortdurend dat we als team moeten samenwerken, maar ik heb het gevoel dat ik slachtoffer ben geworden van een harde aanpak."

Bondscoach Riise had na afloop van de wedstrijd geen spijt van haar keuze. "Caroline heeft het recht om gefrustreerd te zijn en haar mening te uiten. Alle spelers willen spelen. Maar ik heb altijd gezegd dat het team het belangrijkste en ik verdedig mijn keuze", zei de voormalig Noors international.