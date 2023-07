Geblesseerde Beerensteyn gaat WK-clash tegen VS hoogstwaarschijnlijk missen

Oranje speelt donderdag in de groepswedstrijd tegen de Verenigde Staten hoogstwaarschijnlijk zonder de geblesseerde Lineth Beerensteyn. De herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden komt volgens bondscoach Andries Jonker nog te vroeg voor de spits.

"Er is 3 procent hoop. Het ziet er niet naar uit. Maar je weet het nooit", zei Jonker dinsdag tegen ESPN bij een persmoment van de Nederlandse voetbalsters in het spelershotel in de Nieuw-Zeelandse stad Tauranga.

Beerensteyn raakte zondag in het eerste WK-duel met Portugal geblesseerd aan haar enkel en verliet op krukken het stadion. Maandag werd de aanvaller nagekeken in een ziekenhuis in speelstad Dunedin. De vrees voor een zware blessure werd toen weggenomen.

"We hebben goede hoop dat ze dit toernooi nog in actie kan komen", zegt Jonker. "Dus ze is gewoon bij de groep. Ze hobbelt mee, dus we hebben hoop. Maar we weten niet of ze op korte of lange termijn zal terugkeren."

Jonker is opgelucht dat Beerensteyn geen ernstige kwetsuur heeft opgelopen. "Dat is toch een vrees als er in het vrouwenvoetbal een blessure ontstaat, maar daar lijkt er niet op." Met haar snelheid is Beerensteyn een belangrijk wapen in het tweespitsensysteem van Jonker.

Snoeijs lijkt vervanger te worden tegen VS

Katja Snoeijs lijkt de meest waarschijnlijke vervanger van Beerensteyn voor de kraker tussen Nederland en de VS. Snoeijs viel zondag ook in tegen Portugal toen Beerensteyn aan het einde van de wedstrijd geblesseerd raakte.

De 26-jarige Snoeijs zei dinsdag tegen verslaggevers nog niks van Jonker gehoord te hebben over een eventuele basisplaats. De spits is relatief onbekend bij Oranje. Ze staat onder contract bij Everton en kroonde zich in het seizoen 2017/2018 tot topscorer van de Eredivisie.

De kraker tussen Nederland en de VS staat donderdag om 3.00 uur Nederlandse tijd op het programma. De wedstrijd is de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden. Toen verloor Oranje met 2-0 door doelpunten van Megan Rapinoe en Rose Lavelle.

Nederland en de VS hebben goede papieren om de achtste finales van het WK te halen. Oranje won eerder van Portugal met 1-0, terwijl de Amerikaanse speelsters te sterk waren voor Vietnam (3-0).