Sterspeler Hegerberg zingt Noors volkslied mee, maar haakt alsnog af voor WK-duel

Noorwegen moet het dinsdag in de tweede WK-wedstrijd tegen Zwitserland zonder sterspeelster Ada Hegerberg doen. De spits verscheen opvallend genoeg wel nog op het veld voor de volksliederen en de teamfoto, maar haakte daarna alsnog af.

Hegerberg betrad kort voor de aftrap 'gewoon' het veld in haar tenue en zong vervolgens het volkslied met haar ploeggenoten. Daarna poseerde ze zelfs nog voor de teamfoto. Vervolgens liep Hegerberg richting de catacomben, waarna ze niet meer terugkeerde.

Bondsdokter Trygve Hunemo laat weten dat de 28-jarige Hegerberg tijdens de laatste sprint van de warming-up plotseling iets in haar lies voelde. Dat is de reden geweest waarom ze niet van start besloot te gaan.

Het uitvallen van Hegerberg is een flinke aderlating voor Noorwegen, dat tegen Zwitserland moet winnen om kansrijk te blijven voor een plek in de achtste finales. De enkelvoudig wereldkampioen verloor de openingswedstrijd verrassend van Nieuw-Zeeland (1-0).

Ada Hegerberg staat 'gewoon' op de teamfoto van Noorwegen voor het duel met Zwitserland. Foto: AFP

Hegerberg beleeft wisselende resultaten met Noorse ploeg

Hegerberg is al jaren een van de grootste namen in het vrouwenvoetbal. Ze mocht in 2018 als eerste vrouw ooit de Ballon d'Or in ontvangst nemen. Hegerberg speelt al een aantal jaar bij achtvoudig Champions League-winnaar Olympique Lyonnais.

Toch is de carrière van Hegerberg niet alleen een succesverhaal. Ze besloot zich in 2017 niet meer beschikbaar te stellen voor de nationale ploeg vanwege "een gebrek aan respect voor vrouwelijke spelers" in haar thuisland.

Door die keuze ontbrak Hegerberg onder meer op het WK van 2019 in Frankrijk. Begin 2022 was de kou tussen Hegerberg en de Noorse voetbalbond uit de lucht en besloot ze terug te keren bij de selectie.