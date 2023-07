Sterspeelster Hegerberg haakt na zingen Noors volkslied alsnog af voor WK-duel

Noorwegen moest het dinsdag in de WK-wedstrijd tegen Zwitserland zonder sterspeelster Ada Hegerberg doen. De spits verscheen opvallend genoeg wel nog op het veld voor de volksliederen en de teamfoto, maar haakte daarna alsnog af.

Bondsdokter Trygve Hunemo laat weten dat de 28-jarige Hegerberg tijdens de laatste sprint van de warming-up plotseling iets in haar lies voelde. Dat is de reden geweest waarom ze niet van start besloot te gaan.

Hegerberg is al jaren een van de grootste namen in het vrouwenvoetbal. Ze mocht in 2018 als eerste vrouw ooit de Ballon d'Or in ontvangst nemen. Hegerberg speelt al een aantal jaar bij achtvoudig Champions League-winnaar Olympique Lyonnais.