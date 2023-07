Noorwegen moet vrezen voor uitschakeling op WK, Filipijnen verrassen gastland

Delen via E-mail

Noorwegen moet op het WK voetbal al in de groepsfase vrezen voor uitschakeling. De enkelvoudig wereldkampioen kwam dinsdag tegen Zwitserland opnieuw niet tot scoren (0-0). In dezelfde groep wonnen de Filipijnen eerder op de dag verrassend van Nieuw-Zeeland (0-1).

Nog voor de wedstrijd tegen Zwitserland kreeg de Noorse ploeg al een flinke klap te verwerken. Sterspeelster Ada Hegerberg kreeg in het laatste deel van de warming-up lichte klachten en kon niet aan de aftrap verschijnen.

Zonder Hegerberg slaagde Noorwegen er tegen Zwitserland weer niet in te scoren. Dat lukte de wereldkampioen van 1995 ook al niet in de openingswedstrijd, die teleurstellend met 1-0 werd verloren van Nieuw-Zeeland.

Eerder op de dag zorgde de nationale ploeg van de Filipijnen voor een daverende verrassing. Hoewel Nieuw-Zeeland de bovenliggende partij was, werd het thuisland verrassend met 0-1 verslagen.

Ook in poule H werd er gespeeld. Colombia won met 2-0 van Zuid-Korea, waar de net zestienjarige Casey Phair als invaller geschiedenis schreef. Ze is nu de jongste speelster ooit op een WK. In deze groep won Duitsland maandag met 6-0 van Marokko.