Filipijnen maken eerste WK-doelpunt ooit en verslaan gastland Nieuw-Zeeland

De Filipijnen hebben dinsdag voor de eerste keer een wedstrijd op het WK voetbal gewonnen. Thuisland Nieuw-Zeeland werd verrassend met 0-1 verslagen.

In de tweede helft liet het Nieuw-Zeelandse elftal het thuispubliek na een doelpunt van Jacqui Hand ook nog even juichen, maar die feestvreugde was van korte duur. De VAR had eerder in de aanval buitenspel geconstateerd, waardoor er een streep door de gelijkmaker ging.