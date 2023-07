Oranje getergd voor clash met 'arrogante' VS: 'Hebben rekening te vereffenen'

Opvallend aan het toernooischema van het WK zijn de aanvangstijden van de finalewedstrijden van de winnaar uit de groep met Nederland, Verenigde Staten, Vietnam en Portugal.

De groepswinnaar speelt de achtste finale en mogelijk de kwartfinale allemaal op primetime in de Verenigde Staten. Het is dan 4.00 uur (achtste finale) en 3.00 uur (kwartfinale) in Nederland.

Gaat de FIFA uit van een groepswinst van de VS? Bondscoach Andries Jonker gelooft niet in die theorie. "Het maakt me geen bal uit. Ik heb er niks over te klagen. Het is geen actie tegen Nederland." Nederland koerst bij een zege op de VS niettemin af op de eerste plaats in de poule.

Jonker snapt ook dat de FIFA met de aanvangstijd van VS-Nederland rekening heeft gehouden met het uitzendschema in Amerika. Die valt ongunstig uit voor Nederland (aftrap 3.00 uur), maar in de VS wonen bijna negentien keer zoveel mensen als in Nederland (332 miljoen om 17,6 miljoen).