Wereldgoal kers op de taart bij ruime zege Brazilië op WK-debutant Panama

Brazilië heeft maandag in zijn eerste wedstrijd van het WK overtuigend gewonnen van Panama. Mede dankzij een wereldgoal van Bia Zaneratto was de 'Seleção' met 4-0 te sterk voor de WK-debutant.

Tamires gaf aan de rechterkant een fraaie voorzet, die Borges met een hakje terugspeelde op de ingelopen Zaneratto. De spits schoot de bal vervolgens in het dak van het doel van de verbouwereerde Yenith Bailey.

Uitgerekend Borges bepaalde in de zeventigste minuut de eindstand, waarmee de 23-jarige spits een hattrick voltooide. Vijf minuten later stond het publiek op de banken voor de invalbeurt van de Braziliaanse voetballegende Marta, die in Australië en Nieuw-Zeeland haar zesde WK speelt.