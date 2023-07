Duitsland maakt indruk en bezorgt Marokko WK-debuut om snel te vergeten

Duitsland heeft maandag de eerste wedstrijd op het WK voetbal met klinkende cijfers gewonnen. De tweevoudig wereldkampioen had in Melbourne geen kind aan debutant Marokko: 6-0.

Halverwege had Duitsland al een comfortabele 2-0-voorsprong. Beide doelpunten werden gemaakt door Alexandra Popp, die op het EK vorig jaar met zes treffers ook al de smaakmaker was. De spits was tegen Marokko tweemaal trefzeker met het hoofd.

Marokko had in de eerste 45 minuten op het WK-podium weinig in te brengen en werd in de tweede helft overklast. Klara Buhl maakte nog geen minuut na rust de 3-0, waarna Duitsland door twee eigen doelpunten en een treffer van Lea Schuller uitliep tot 6-0.