Invaller Girelli redt Italië op WK met rake kopbal in slotfase tegen Argentinië

Italië is het WK voetbal maandag begonnen met een zwaarbevochten overwinning op Argentinië. Invaller Cristiana Girelli kroonde zich met een rake kopbal in de slotfase tot matchwinner: 1-0.

Girelli was voor het duel met Argentinië gepasseerd en kwam pas zeven minuten voor tijd het veld in. Nog geen vier minuten later was het al raak voor de 33-jarige spits: ze kopte een voorzet van Lisa Boattin op fraaie wijze raak.

Met het doelpunt toont Girelli aan dat bondscoach Milena Bertolini nog altijd rekening met haar moet houden. De routinier was op het vorige WK, waar Italië in de kwartfinales door Oranje werd uitgeschakeld, nog goed voor drie doelpunten.

Mogelijk wacht voor Italië in de knock-outfase van dit WK weer een duel met Nederland. Als Oranje zich plaatst voor de achtste finales, dan is de tegenstander afkomstig uit de poule van Italië. Zweden begon in groep G zondag al met een 2-1-overwinning op Zuid-Afrika.