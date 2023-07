Oranje opgelucht na stroeve WK-start: 'Maakt me geen zak uit hoe we winnen'

Winnen en inspireren zijn de belangrijkste doelstellingen van Oranje op het WK. Winnen deed Nederland zondag in de eerste wedstrijd tegen Portugal, maar overtuigend was het niet. Het maakte de speelsters allemaal niks uit.

Hij zei het tegen zijn speelsters op de eerste dag van de voorbereiding, op 19 juni. Hij zei het op de tweede dag weer. En de volgende dag herhaalde hij het opnieuw, net zo lang tot zondagavond om 19.30 uur het eerste fluitsignaal in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin klonk.

Tijdens de 34 dagen lange voorbereiding sprak bondscoach Andries Jonker bijna elke dag over de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. In een poule met titelverdediger Verenigde Staten en zwakke broeder Vietnam was het duel met de Portugezen "met afstand de belangrijkste wedstrijd om te winnen". Winst betekende een grote stap naar een plek in de achtste finales.

En dus was de opluchting bij Oranje groot nadat Portugal met 1-0 aan de kant was gezet, ook al beschikt Nederland over een ervaren selectie en was de tegenstander geen wereldtop. Geen speelster ontkende dat er een last van de schouders was gevallen.

Volgens routinier Daniëlle van de Donk had de druk zich de afgelopen maanden steeds meer opgebouwd. "Je kijkt zo lang uit naar dit toernooi en dan begint het eindelijk. Ik snap wel dat er meer zenuwen waren dan anders." Er waren vooraf wat zorgen over de fitheid van Van de Donk, maar zelf voelde ze "geen twijfel" om te spelen.

Euforie bij Daniëlle van de Donk en Jackie Groenen na de moeizame overwinning op Portugal. Foto: Getty Images

'Korfbalingreep' leidt tot rust

De bibbers waren terug te zien in de openingsfase, waarin Oranje de ene na de andere bal simpel verspeelde tegen een stel Portugese krijgers. Vooral aanvoerder Sherida Spitse maakte zich daar schuldig aan op enkele gevaarlijke plekken op eigen helft, zonder dat het gevolgen had.

Spitse zei in haar nieuwe rol als centrumverdediger bewust op het laatste moment te wachten met het versturen van een pass. "Ik kan 'm wel een lange peer geven, maar ik wil ook op balbezit spelen. Dan wacht ik iets langer tot er beweging is." Balverlies is dan risico van het vak, wil ze maar zeggen.

Maar Oranje kwam in het bewierookte 3-5-2-systeem maar niet los van Portugal, ook niet na de vroege openingstreffer van de afzwaaiende Stefanie van der Gragt. Geen moment beklijfde het spel van Oranje, ook al kregen Jill Roord en met name Van de Donk dotten van kansen op de 2-0.

Sterker nog: de vicewereldkampioen van vier jaar geleden verloor na een uur spelen de controle over Portugal, een Europese middenmoter. Bondscoach Jonker liet Van de Donk zelfs een blessure veinzen zodat hij zijn speelsters bij elkaar kon roepen langs de lijn. "Hun middenvelders liepen continu vrij en we kregen daar geen grip op. Dan moet je ingrijpen", verklaarde Jonker.

Nederland schakelde van het 3-5-2-systeem naar een 3-4-3-opstelling, terwijl Oranje nog nooit op die formatie had getraind, laat staan gespeeld. Jonker: "Het was een korfbalingreep: Henk dekt Klaas en Truus dekt Mien. Toen was het opgelost." Op een schot in de slotfase na bleef Oranje redelijk eenvoudig overeind.

Bondscoach Andries Jonker riep zijn speelsters bij elkaar toen Oranje de grip over Portugal verloor. Foto: Getty Images

'Ik heb geen enkele twijfel over 3-5-2'

Jonker erkende als eerste dat het Oranje niet was gelukt de twaalfduizend toeschouwers in Dunedin te vermaken, terwijl dat wel een doelstelling van de bondscoach voor dit WK is. "We hebben het geprobeerd, maar de Portugezen hebben het ons ongelooflijk moeilijk gemaakt. Er zat steeds een voetje tussen of we kregen steeds een zetje waardoor we uit balans raakten."

Toch leidt de matige uitvoering van het aanvalsspel niet tot twijfel bij Jonker over de keuze voor het 3-5-2-systeem. "Natuurlijk niet. We hebben gewonnen. We hebben nauwelijks kansen weggeven. Er zat wat onrust in het team, maar daar heeft elke ploeg last van in een eerste wedstrijd. Ik heb geen enkele twijfel over dit systeem."

Het kon de speelsters weinig schelen dat ze niet zo best hadden gespeeld. Spitse: "Het maakt me geen zak uit hoe we winnen, als we maar winnen. Zeker in de eerste wedstrijd. Ik koop er niks voor als we 90 procent balbezit hebben en verliezen. Maar we kunnen beter dan we vandaag hebben laten zien."

Vedette Roord was er nog het meest uitgesproken over. "De manier waarop interesseert me vrij weinig. Ik heb liever dat we slecht voetballen en winnen, dan dat we goed voetballen en niet winnen. Natuurlijk, ik hou ook van mooi voetbal. Maar op een WK zijn er weinig mooie wedstrijden."