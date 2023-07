Beerensteyn houdt blessure over aan eerste WK-duel, maar blijft wel bij Oranje

Lineth Beerensteyn heeft een blessure overgehouden aan de eerste WK-wedstrijd van zondag tegen Portugal, meldt de KNVB een dag later. De spits blijft wel bij het Nederlands elftal, omdat er goede hoop is dat ze nog kan spelen in Australië en Nieuw-Zeeland.

Beerensteyn kreeg enkele minuten voor het einde van het gewonnen duel met Portugal (1-0) een forse tik op haar enkel. Ze moest zich noodgedwongen laten vervangen en verliet het stadion op krukken, waardoor gevreesd werd voor een zware blessure en een einde van haar WK.

Onderzoeken in het plaatselijke ziekenhuis hebben een dag later aangetoond dat ze weliswaar een blessure heeft, maar dat die niet zo ernstig is als gevreesd. Ze blijft daarom bij de selectie. De medische staf van Oranje "heeft er goede hoop op" dat ze dit toernooi nog in actie kan komen, meldt de KNVB.

Wanneer dat zal zijn, is niet duidelijk. Het is volgens de KNVB nog te vroeg te beoordelen of ze donderdag tegen de Verenigde Staten kan spelen. Dat is de tweede wedstrijd van Oranje op het WK. Nederland sluit de groepsfase volgende week dinsdag af met een duel met Vietnam.

Een absentie van Beerensteyn zou een flinke aderlating voor Oranje zijn. Beerensteyn is met haar snelheid een belangrijk wapen voor Oranje, ook al werd de vaste vervanger van de langdurig geblesseerde Vivianne Miedema tegen Portugal amper in stelling gebracht.

Lineth Beerensteyn kreeg een flinke tik op haar enkel van de Portugese Diana Gomes. Foto: ANP

Jonker selecteerde slechts vier aanvallers

Bondscoach Andries Jonker kan Beerensteyn ook niet meer vervangen, nu het WK voor Oranje onderweg is. De 32 deelnemende landen mogen tot uiterlijk 24 uur voor de eerste wedstrijd de reservespeelster inzetten bij zware blessures. Bij Oranje was Shanice van de Sanden reserve. Zij gaat maandag of dinsdag terug naar Nederland, net als vierde keeper Barbara Lorsheijd.

Door de kwetsuur van Beerensteyn is ook het selectiebeleid van Jonker onder vuur komen te liggen. De bondscoach selecteerde met Beerensteyn, Lieke Martens, Renate Jansen en Katja Snoeijs slechts vier pure aanvallers. Hij passeerde onder anderen Eredivisie-topscorer Fenna Kalma, Romée Leuchter en dus Van de Sanden.

Snoeijs kwam tegen Portugal binnen de lijnen toen Beerensteyn uitviel. De 26-jarige spits van Everton is een relatief onbekende. Eerder speelde ze voor onder meer PSV. In 2018 kroonde ze zich als aanvaller van VV Alkmaar tot topscorer van de Eredivisie.

Volg nieuws over de Oranjevrouwen Ontvang meldingen bij belangrijke ontwikkelingen rondom de Oranjevrouwen Blijf met meldingen op de hoogte

Of Snoeijs de komende wedstrijden de nieuwe partner van Lieke Martens in het 3-5-2-systeem van Oranje gaat worden, is de vraag. Jonker staat pas woensdag de pers weer te woord, één dag voor de wedstrijd tegen de Verenigde Staten.

Beerensteyn krijgt waarschijnlijk wel meer tijd om te herstellen. Nederland staat door de zege op Portugal met één been in de achtste finales, omdat iedereen verwacht dat Oranje de laatste groepswedstrijd tegen WK-debutant Vietnam wint. Dat is normaal gesproken genoeg voor een plek in de volgende ronde. In dat geval speelt Nederland op 6 augustus in de achtste finales.