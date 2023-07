Trainingen Oranje betalen zich uit: 'Corners zijn een wapen voor ons'

Stefanie van der Gragt noemt het geen toeval dat een corner aan de basis stond van de eerste zege van Nederland op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland. De verdediger sloeg zondag al na dertien minuten toe tegen Portugal.

"We hebben hier veel op getraind. We beschikken over veel kopsterke mensen en over veel spelers met een goede trap. Het is een wapen voor ons", vertelde de dertigjarige Van der Gragt kort na de 1-0-overwinning aan de NOS.

Voor de Europees kampioen van 2017 betekent het toernooi in Oceanië haar zwanenzang als prof. Maar met het naderende afscheid is Van der Gragt nog niet bezig. "Van de wedstrijd van vandaag krijg ik wel een beetje kippenvel. Omdat ik matchwinner ben en iedereen in het team heeft gevochten."

Portugal dwong nauwelijks iets af in Dunedin. Veelzeggend is dat de Zuid-Europeanen tot slechts twee doelpogingen kwamen, waarvan een tussen de palen. Met name voor rust liet Portugal in aanvallend opzicht niets zien.