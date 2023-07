Heldenrol ontroert afzwaaiende Van der Gragt: 'Nog nooit matchwinner geweest'

Uitgerekend op haar laatste toernooi als voetbalster kroonde Stefanie van der Gragt zich voor het eerst in haar prachtige interlandcarrière tot matchwinner. En dat maakte een hoop los bij de verdediger, die bondscoach Andries Jonker doet denken aan Rinus Israël.

Van der Gragt is normaal gesproken niet zo van de grote uitspraken in de interviewruimte. Als kind van Noord-Holland staat ze broodnuchter in het leven. Maar na haar heldenrol voor Nederland in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal, komt er ook wat emotie los bij de routinier.

"Dit betekent heel veel voor me", zegt Van der Gragt. "Dit is mijn laatste toernooi en de eerste wedstrijd op een toernooi is altijd belangrijk. Het is heel mooi dat uitgerekend ik scoorde." Daarna valt een veelzeggende stilte.

"Ik ben matchwinner geworden en uitgeroepen tot speelster van de wedstrijd. Die bokaal heb ik nog nooit gehad. Ik ben best wel trots. Dit is bijzonder en belangrijk. Maar vandaag waren de drie punten het belangrijkste."

Ook dat typeert Van der Gragt: ze wil het liever niet over haarzelf hebben. "Ik ben ook echt niet met mijn einde bezig. Ook vandaag niet. Ik moet hetzelfde doen als altijd en ik wil het goed afsluiten. Ik hoop dat anderen er ook niet mee bezig zijn."

Stefanie van der Gragt in extase na haar goal. Foto: Getty Images

'Ze doet me denken aan vervlogen tijden'

Van der Gragt opende na twaalf minuten spelen de score met een kopbal uit een hoekschop van Sherida Spitse. De treffer leek even niet door te gaan, omdat Jill Roord volgens de grensrechter buitenspel stond. Van der Gragt: "Ik dacht: o, nee."

De Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul draaide haar beslissing na het zien van de beelden terug. De euforie was daarna groot bij de ervaren verdediger, die in haar 103e interland haar dertiende doelpunt maakte.

Ook na haar goal maakte Van der Gragt indruk. Ze won duel na duel, ook in een fase dat Oranje moeizaam speelde. Het deed Jonker denken aan zijn voormalige streekgenoot Rinus Israël, de bikkelharde verdediger die net als de bondscoach van Oranje opgroeide in Amsterdam-Noord.