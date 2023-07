Zweden knokt zich terug en voorkomt vlak voor tijd blamage tegen Zuid-Afrika

Delen via E-mail

Zweden heeft zondag zijn eerste wedstrijd op het WK voetbal met pijn en moeite gewonnen van Zuid-Afrika. Vlak voor tijd maakte Amanda Ilestedt de 2-1, waarmee ze een fiasco voor het Scandinavische land voorkwam.

Zoals verwacht was Zweden, de nummer drie van de FIFA-ranglijst, de bovenliggende partij in het regenachtige Wellington. De halvefinalist van het vorige WK vertaalde het overwicht alleen nauwelijks in kansen.