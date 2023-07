Oranje wint dankzij Van der Gragt van Portugal en kan achtste finales WK ruiken

De Nederlandse voetbalsters zijn zondag redelijk begonnen aan het WK voetbal in Australië en Nieuw-Zeeland. Oranje won dankzij een doelpunt van de afzwaaiende Stefanie van der Gragt de eerste WK-wedstrijd met 1-0 van Portugal.

De winnende treffer van Van der Gragt viel al in de dertiende minuut. De dertigjarige verdediger, die aan haar laatste weken als voetbalster bezig is omdat ze haar kinderen van dichtbij wil zien opgroeien, kopte een hoekschop van Sherida Spitse binnen.

Nederland verzuimde via Jill Roord en met name Daniëlle van de Donk verder afstand te nemen. Van de Donk hielp vlak na rust een enorme kans om zeep. Die misser kwam de ploeg van Jonker niet duur te staan, ook al overtuigde Oranje in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin geen moment tegen de nummer 21 van de wereld.

De vicewereldkampioen staat wel al met één been in de achtste finales. Nederland zit in een poule met titelverdediger Verenigde Staten en Vietnam. Laatstgenoemde land debuteert op het WK en is een van de zwakste ploegen van het toernooi. Het moet gek lopen wil Nederland daar niet van winnen.

De ploeg van bondscoach Jonker speelt pas op 1 augustus tegen Vietnam. Eerst volgt donderdag de topwedstrijd tegen de Verenigde Staten. Het duel in Wellington is een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden, die Nederland met 2-0 verloor. De VS won zaterdag zijn eerste groepswedstrijd tegen Vietnam met 3-0.

Groep E 1. Verenigde Staten 1-3 (3-0)

2. Nederland 1-3 (1-0)

3. Portugal 1-0 (0-1)

4. Vietnam 1-0 (0-3)

Van der Gragt doorbreekt impasse

Na een voorbereiding van maar liefst 34 dagen mocht Nederland in het overdekte Forsyth Barr Stadium in Dunedin eindelijk beginnen aan het WK. Het lange wachten op de eerste wedstrijd op het zuidelijke eiland van Nieuw-Zeeland straalde in de openingsfase af op Oranje.

Bondscoach Jonker beloofde flitsend en aanvallend voetbal in een 5-3-2-systeem, maar Nederland en met name Spitse grossierden in balverlies. Victoria Pelova brak in de eerste minuten wel door na een fraaie steekpass van Esmee Brugts. Ze kon alleen niet bij de bal komen.

Van der Gragt doorbrak de impasse. De verdediger kopte na twaalf minuten een afgemeten hoekschop van Spitse binnen: 1-0. De grensrechter keurde de treffer eerst nog af vanwege hinderlijk buitenspel van Roord, maar na het zien van de beelden draaide de Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul haar beslissing terug.

De snelle openingstreffer was een opluchting voor Oranje, dat meer controle over de wedstrijd kreeg en alleen wat van de snelle Portugese Jéssica Silva had te duchten. Nederland verzuimde alleen de kansen te verzilveren. Roord kopte van dichtbij een hoekschop over en ook Van de Donk kreeg de bal er tot twee keer toe niet in.

Van der Gragt was goud waard voor het Nederlands elftal. Foto: Getty Images

Oranje verdedigt angstig na rust

Direct na de onderbreking had Nederland de wedstrijd opnieuw moeten beslissen. Van de Donk kreeg een enorme kans op de 2-0, maar van zo'n 5 meter afstand kreeg ze de bal niet langs de Portugese keeper Inês Pereira.

Nederland hield Portugal zo in leven en dus roken de Portugezen halverwege de tweede helft bloed. De ploeg van Jonker kwam nauwelijks meer in het spel voor. Sterker: de vicewereldkampioen leunde angstig achterover.

In de slotfase kreeg Nederland daar bijna de rekening voor gepresenteerd. Telma Encarnação kapte Dominique Janssen uit en haalde uit. Het schot was keeper Daphne van Domselaar bijna te machtig, maar ze hield haar doel schoon.