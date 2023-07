Oranje begint in verwachte 5-3-2-opstelling aan eerste WK-duel met Portugal

De Nederlandse voetbalsters beginnen zondag in de verwachte 5-3-2-opstelling in de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal. Sherida Spitse speelt als centrumverdediger en Lieke Martens is een van de twee spitsen bij de vicewereldkampioen.

Het lag in de lijn der verwachting dat bondscoach Andries Jonker in een opstelling met vijf verdedigers, drie middenvelders en twee aanvallers op het WK zou gaan spelen. In dit systeem maakte Nederland drie weken geleden een overtuigende indruk in de uitzwaaiwedstrijd tegen België (5-0).

De erfenis van de geblesseerde topschutter Vivianne Miedema komt zodoende definitief in handen van Martens en Lineth Beerensteyn. De twee bleken elkaar tegen België goed te kunnen vinden. Ze waren in Kerkrade allebei trefzeker.

Spitse begint ook op haar zevende eindtoernooi als bassispeler, maar de aanvoerder speelt op een andere plek dan bij voorgaande toernooien. De 33-jarige recordinternational is in haar 217e interland een van de drie centrumverdedigers bij Oranje, terwijl ze altijd als middenvelder speelde. Ze houdt Damaris Egurrola op de bank.

Voor Shanice van de Sanden zit het WK in Australië en Nieuw-Zeeland er al op. De Europees kampioene van 2017 was als reserve met Oranje meegereisd. Nu alle 23 selectiespeelsters fit blijken te zijn na een rommelige voorbereiding, moet ze naar huis. Alleen bij zware blessures kon ze 24 uur voor de eerste wedstrijd op de lijst worden gezet. Hetzelfde geldt voor keeper Barbara Lorsheijd.

Foto: NU.nl

'Belangrijkste WK-duel voor Oranje'

Nederland-Portugal begint zondag om 9.30 uur (Nederlandse tijd) in de Nieuw-Zeelandse stad Dunedin en staat onder leiding van de Oekraïense scheidsrechter Kateryna Monzul.

In het Forsyth Barr Stadium zullen slechts plukjes Oranjefans te zien zijn. Op 14 juli waren er maar 591 kaarten aan Nederlanders verkocht, meldde de KNVB vrijdag. In het stadion is plek voor 24.243 mensen. Er wonen veertigduizend Nederlanders in Nieuw-Zeeland.

Bij een zege op Portugal zet Oranje een grote stap richting de achtste finales. Titelverdediger Verenigde Staten won zaterdag met 3-0 van Vietnam, dat veruit het zwakste land uit poule E is. Jonker zei zaterdag op zijn persconferentie dat het duel met Portugal de belangrijkste van de groepsfase is.

Donderdag wacht voor Oranje in Wellington het treffen met de Verenigde Staten. Het is de herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden, die de VS in Lyon met 2-0 won. Oranje sluit de groepsfase op 1 augustus in Dunedin af tegen Vietnam.