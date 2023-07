Wiegman opgelucht na moeizame WK-zege Engeland: 'Erg blij met drie punten'

Sarina Wiegman is opgelucht na de moeizame overwinning van Engeland (1-0) in het eerste groepsduel op het WK. Debutant Haïti bood zaterdag knap tegenstand en kan op lovende woorden rekenen.

"Het was een erg moeilijke wedstrijd, ik ben erg blij met de drie punten", erkent Wiegman na afloop van het duel aan ITV. Haïti, dat vooral loerde op de snelle counter, maakte indruk op de Nederlandse coach. "Ze waren erg onvoorspelbaar, erg beweeglijk. Dat lieten ze vandaag (zaterdag, red.) zien. We hadden het daar moeilijk mee."

Alhoewel Engeland zowel qua veldspel als in defensief opzicht weinig overtuigend speelde, is Wiegman tevreden. "We willen onze kansen afmaken en we deden dat uiteindelijk met de benutte strafschop. De overwinning is het belangrijkste."