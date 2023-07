Engeland en Wiegman beginnen WK met zwaarbevochten zege op debutant Haïti

Sarina Wiegman is het WK met Engeland zaterdag begonnen met een moeizame zege op toernooidebutant Haïti: 1-0. Georgia Stanway maakte het enige doelpunt van de wedstrijd uit een strafschop.

Regerend Europees kampioen Engeland was op papier de grote favoriet tegen Haïti, de nummer 53 van de wereld. Gemakkelijk ging het niet voor de ploeg van Wiegman in het vrijwel uitverkochte Brisbane Stadium. Vooral defensief maakten de Engelsen meerdere malen een zwakke indruk. Uiteindelijk leverde een benutte penalty Engeland de overwinning op.

De eerste grote mogelijkheid van het duel was voor Haïti, dat afwachtend speelde en loerde op kansen uit de tegenstoot. Aanvaller Roselord Borgella werd na veertien minuten gelanceerd en kon oog in oog met doelvrouw Mary Earps de hoek uitkiezen, maar schoot voorlangs.

Met de rake strafschop voorkwam Stanway een penaltytrauma voor Engeland op het WK. Nikita Parris (twee keer) en Steph Houghton faalden in 2019 bij de laatste drie penalty's die Engeland kreeg. Het was een klein wonder dat Engeland met een voorsprong de rust haalde.

Engeland had het last met WK-debutant Haïti.

In de tweede helft kwamen de Engelsen iets beter voor de dag en werd het duel gecontroleerd. Wiegmans vrouwen stonden aanzienlijk minder kansen toe dan in de eerste helft. Geregeld nam Engeland het vijandelijke doel onder vuur, zonder echt gevaarlijk te worden.

Toch kwam Engeland in de slotfase van het duel heel goed weg. Na een uitstekende aanval van Haïti door het hart van de Engelse verdediging verscheen Roseline Eloissaint op acht meter afstand van Earps. Met een geweldige redding met haar linkervoet hield de keeper Engeland op de been. Die save bleek cruciaal, want in het restant van het duel kwam de zege niet meer in gevaar.