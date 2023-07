Portugal bezorgde Nederland voetbaltrauma's, maar niet bij de vrouwen

Voetbaltrauma's voor het leven hebben Nederlanders overgehouden aan de ontmoetingen met Portugal. Bij de vrouwen liggen de verhoudingen totaal anders. Nederland is juist de angstgegner van Portugal, en dat biedt veel perspectief richting het WK-duel van zondag.

Wie denkt aan Nederland-Portugal, denkt al snel aan 'De schande van Neurenberg'. Er werden liefst zestien gele en vier rode kaarten getrokken in de beruchte achtste finale op het WK van 2006 in Duitsland. Nederland verloor, na een ordinaire schoppartij, met 1-0 van Portugal.

Voor veel Nederlandse voetballiefhebbers staat die wedstrijd symbool voor de terugkerende onmacht van Oranje tegen Portugal. Het sentiment: de Nederlanders laten zich op het moment suprême altijd uit de tent lokken door de Portugese winnaars. De cijfers spreken voor zich: de mannen wonnen slechts twee van de veertien duels met Portugal.

Bij de vrouwen zijn de rollen helemaal omgedraaid: Nederland is juist de angstgegner van Portugal. Van de acht onderlinge ontmoetingen wonnen de Oranjevrouwen er maar liefst zeven. De enige nederlaag dateert van ruim 21 jaar geleden.

Zelfs toen Nederland vorig jaar op het EK in Engeland in een dip zat, won Oranje nog van Portugal. Dat gebeurde wel met hangen en wurgen. Daniëlle van de Donk schoot een kwartier voor het einde de winnende 3-2 binnen, nadat Portugal een 0-2-achterstand had goedgemaakt.

Portugal Bondscoach: Francisco Neto (Por)

Sterspeelster: Jéssica Silva (Benfica)

Aantal eerdere WK-deelnames: -

Plek op wereldranglijst: 21

Portugal stelt weinig voor bij de vrouwen

De Portugese mannen behoren tot de wereldtop, maar dat geldt absoluut niet voor de vrouwen. De voetbalsters bezetten de 21e plaats op de wereldranglijst en doen in Australië en Nieuw-Zeeland voor het eerst aan een WK mee. Dat historische ticket grepen ze pas in de play-offs.

Op het eerste gezicht lijkt Nederland niet zo veel te vrezen te hebben van Portugal, maar er zijn wel gevaren. Portugal beschikt met Jéssica Silva over een uitstekende en razendsnelle aanvaller. Op het EK van vorig jaar was ze een plaag voor de trage Oranjedefensie. Maar haar teamgenoten zijn een stuk minder goed.

Sinds dat EK heeft Portugal de zaakjes wel beter voor elkaar. Het resulteerde drie weken geleden in een knap gelijkspel tegen regerend Europees kampioen Engeland (0-0). De ploeg van Sarina Wiegman is een van de favorieten voor de wereldtitel. Nederland is hooguit een outsider.

Bondscoach Andries Jonker is op zijn hoede. "Portugal had ons tegen Engeland geen grotere waarschuwing kunnen geven", zei hij zaterdag op zijn persconferentie. "Dat was héél overtuigend, goed georganiseerd en aanvallend voetbal waar mogelijk. Aanvallend zijn ze gewoon héél gevaarlijk."