Oranje laat veldsaga achter zich voor duel met Portugal: 'Genoeg over gezegd'

Het Nederlands elftal wil een dag voor de eerste WK-wedstrijd tegen Portugal niet meer stilstaan bij de soap rond het trainingsveld. Volgens aanvoerder Sherida Spitse heeft het fiasco geen invloed gehad op de voorbereiding.

"Er is genoeg gezegd over het veld", zei Spitse zaterdag op de persconferentie in Dunedin, waar Oranje zondag tegen Portugal speelt. "We zijn als groep flexibel en hebben het goed opgepakt. We hebben het gedaan met de middelen die we hebben. Vandaag kunnen we prima trainen. Voor ons is het niet heel erg."

Nederland ontdekte woensdag bij aankomst in Nieuw-Zeeland dat er een "gevaarlijke" cricketplaat onder een deel van het trainingsveld in Tauranga lag. Het leidde achter de schermen tot een harde confrontatie tussen de KNVB en de FIFA.

De KNVB zei dat de FIFA de teammanager van Oranje tot twee keer toe had beloofd de plaat weg te halen en dat de wereldvoetbalbond die belofte niet is nagekomen. Buiten het WK om is het veld van Oranje een cricketveld.

Nederland trainde sindsdien bewust om het gewraakte deel heen. Dat gebeurde vrijdag ook, zei bondscoach Andries Jonker. "We hebben negen tegen negen gespeeld, op een veld van 70 meter bij 50 meter. Dat was het maximale. Daarmee is de kous nu af. Ik wil er niet meer bij stilstaan. Het gaat om de wedstrijd. We gaan nu voetballen."

Sherida Spitse begint zondag aan haar zevende eindtoernooi. Foto: Getty Images

Jonker kon vrijdag niet over iedereen beschikken

Er is Nederland veel aan gelegen het duel met Portugal te winnen. Met een zege op de Portugezen zet Oranje namelijk een grote stap richting een plek in de achtste finales, aangezien Vietnam veruit het zwakste team en titelverdediger Verenigde Staten het sterkste team van de poule is.

"Dit is onze belangrijkste wedstrijd van de groepsfase", erkende Jonker. "Hier hebben we het vanaf 19 juni al over, de eerste dag van de voorbereiding. We moeten winnen. Dat maakt het ons veel makkelijker."

Na de persconferentie werkte Nederland een training af op een veld naast het stadion. Alle 25 meegereisde speelsters stonden op het gras, dat er op het oog goed uitzag. Jonker liet op de persconferentie in het midden of zondag iedereen beschikbaar is, al zei hij wel dat het er "goed uitzag". Alleen het eerste deel van de training was toegankelijk voor de meegereisde verslaggevers.