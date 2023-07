VS kan niet overtuigen voor WK-topper tegen Oranje: magere zege op Vietnam

De Amerikaanse voetbalsters hebben zaterdag op het WK in Australië en Nieuw-Zeeland geen indruk kunnen maken voor de topper van donderdag tegen het Nederlands elftal. De VS won zijn eerste groepswedstrijd tegen Vietnam met 'slechts' 3-0.

De VS miste kans op kans. De grootste kreeg Alex Morgan, maar de sterspeelster verprutste op slag van rust een penalty. Door een blunder van de keeper van Vietnam kon Smith voor het rustsignaal alsnog haar tweede doelpunt van de middag maken. Lindsey Horan bepaalde de eindstand in de slotfase op 3-0.

Zo beleefde de VS een matige generale voor het duel met Nederland, dat donderdag in de Nieuw-Zeelandse hoofdstad Wellington wordt gespeeld (aftrap 3.00 uur Nederlandse tijd). Het treffen is een herhaling van de WK-finale van vier jaar geleden in Lyon. Die won de VS met 2-0.