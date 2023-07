Van der Gragt scoort gelijk bij afscheidstournee: 'Er zijn weinig speelsters zoals zij'

Het WK in Australië en Nieuw-Zeeland wordt voor Stefanie van der Gragt (30) haar laatste toernooi als voetbalster. Ze scoorde zondag gelijk in de eerste wedstrijd tegen Portugal. Teamgenoten herinneren haar als een onverschrokken bikkel en een leider.

De gedachten van Jackie Groenen gaan in het Nieuw-Zeelandse Tauranga terug naar vorig jaar, naar de wedstrijd tegen Frankrijk in de kwartfinales van het EK in Engeland. Oranje staat zwaar onder druk in de openingsfase en dreigt te capituleren.

"Maar 'Steef' zat er wel acht keer met haar benen tussen om een doelpunt te voorkomen." Oranje verloor na verlenging met 1-0, maar de score had zonder Van der Gragt veel hoger kunnen uitvallen, is de overtuiging van Groenen.

Die wedstrijd in Rotherham staat volgens Groenen symbool voor de onverzettelijkheid van Van der Gragt, die zondag na een interlandcarrière van elf jaar in Nieuw-Zeeland aan haar afscheidstournee begint. Dat liet Van der Gragt niet onopgemerkt voorbijgaan: ze scoorde na twaalf minuten uit een hoekschop.

Van der Gragt staat vooral bekend als onverschrokken verdediger. "'Ze kan haar hele lichaam ervoor gooien om het team op het laatste moment te redden", zegt Groenen. "Ze is een bikkel. Ik vind het geweldig om met Stefanie op het veld te staan. Ze is een heel belangrijke factor geweest in al die jaren."

Cv Stefanie van der Gragt Leeftijd: 30 jaar

Positie: verdediger

Interlands: 103 (13 goals)

Clubs: AZ (2009-2011), Telstar (2011-2015), FC Twente (2015-2016), Bayern München (2016-2017), Ajax (2017-2018), FC Barcelona (2018-2020), Ajax (2020-2022), Internazionale (2022-2023)

Spitse: 'We konden altijd op haar bouwen'

Van der Gragt maakte in 2012 haar interlanddebuut en groeide daarna uit tot de rots in de branding bij Oranje. Met de Noord-Hollandse in het hart van de verdediging werd Nederland in 2017 Europees kampioen. Ze speelde twee jaar later ook de verloren WK-finale tegen de Verenigde Staten (0-2).

Dat ze na dit WK in Australië en Nieuw-Zeeland al op relatief jonge leeftijd stopt, heeft te maken met de geboorte van haar tweede kind Sky in april. Ze wil dichter bij huis zijn en meer tijd vrijmaken voor het gezin.

Afgelopen seizoen speelde Van der Gragt voor Internazionale, nadat ze plots was afgedankt door Ajax. Eigenlijk had ze in Amsterdam haar loopbaan willen afsluiten, na een carrière bij onder meer FC Barcelona en Bayern München. Ze wordt straks technisch manager van de voetbalsters van AZ.

"Het was altijd lachen, gieren, brullen, maar ook bloed, zweet en tranen met 'Steef'", zegt aanvoerder Sherida Spitse. "We konden en kunnen nog altijd op haar bouwen. Ze wil altijd winnen, of het nou op een voetbalveld of met een kaartspelletje is."

Stefanie van der Gragt werd in 2017 Europees kampioen met Oranje. Foto: Getty Images

'Dat kan je beter niet zeggen'

Volgens Spitse heeft Van der Gragt een kant die de buitenwacht niet zo vaak ziet. "Ze is heel direct in haar communicatie en spreekt zich altijd uit als ze het ergens niet mee eens is. Dat vind ik mooi. Maar ik heb soms ook gedacht: 'Steef', dat kan je beter op een andere manier zeggen."

Groenen: "Ze doet dat op zijn Stefanies. 'Hé, trainer!', zegt ze dan. Maar ze is een heel positief mens. Ze is vrolijk, houdt op zijn tijd van een grapje en probeert iedereen mee te nemen. Ik gun 'Steef' alles in haar leven."

Met Van der Gragt verdwijnt straks een speelster van de oude stempel bij Oranje, erkent Spitse. De nuchtere verdediger uit Heerhugowaard maakte voetbal nooit ingewikkelder dan het is. In haar laatste weken als voetbalster is ze ook totaal niet met haar afscheid bezig.

Spitse: "Toen ik zeventien jaar geleden bij het Nederlands team kwam, waren er nog wel meer van dit soort types. Je ziet er nu vrij weinig van. Speelsters als Stefanie moeten we koesteren. We gaan haar missen."